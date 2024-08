Pesaro, torna la 1/2 Notte Bianca dei bambini: la città si trasforma il 30 e 31 agosto

PESARO – Torna “La 1/2 Notte Bianca dei Bambini” nell’anno di Pesaro Capitale italiana della cultura. Due “mezze” giornate, quella di venerdì 30 e sabato 31 agosto, dalle 18 alla mezzanotte, a ingresso libero e gratuito.

Tante location, laboratori e personaggi amati dai più piccoli per un lungo programma. Non mancherà il dualismo tra le due mascotte simbolo dell’evento, Sparvy e Whiskey il ragnetto. In via San Francesco gli stand gastronomici, tra cui quello della Pro Loco di Candelara.

Andrea Biancani, sindaco di Pesaro è soddisfatto: «Un’idea bellissima, nata 14 anni fa, per raccontare e valorizzare la nostra visione e progettualità di una città a misura dei più piccoli» che ben collima con quella di città turistica. «Le nostre spiagge attrezzate, con sabbia fine e fondali bassi dove bambine e bambini possono giocare in tranquillità in acqua e sul bagnasciuga – come confermato dal riconoscimento Bandiera Verde 2024 – accolgono al meglio le famiglie in arrivo nella Capitale. Che potranno trovare in queste due “mezze” notti, tante proposte di divertimento, formazione e svago. Da condividere con i pesaresi, affezionatissimi a questo evento gioioso e costruttivo».

«La manifestazione torna alla sua forma compiuta di due-date – sottolinea Daniele Vimini, vicesindaco assessore alla Cultura e al Turismo – che si terranno venerdì e sabato prossimo, come richiesto anche dalle attività commerciali che hanno trovato la formula ottimale, e che ha un effetto trainante sulla domenica, giornata ricca di iniziative già programmate».

Amerigo Varotti, direttore Confcommercio Marche Nord, sottolinea: «Siamo pronti a regalare tanti sorrisi a bambine e bambini della città e in vacanza a Pesaro. Il centro (e non solo) sarà trasformato in un villaggio di laboratori, spettacoli e giochi, a cielo aperto».

Paolo Pagnini di Pesaro Village, spiega che sul palco de “La ½ Notte Bianca dei Bambini” saliranno tanti personaggi curiosi, «oltre a Sparvy e Whiskey ci saranno Tarta, Stellina e Ippo le mascotte di Alpitour che faranno animazione e babydance in piazza del Popolo», spazio che accoglierà anche il “Magic Castle” del Comune di Gradara e il “Castello Magico” del Comune di Tavullia, «iniziative “storiche” del territorio, concettualmente diverse che ci piacerà far scoprire a chi parteciperà». Pronti a meravigliare anche i due personaggi in arrivo dallo spazio di “The Robot Light Show” by Silver Project e le attività didattiche fisiche e matematiche guidate dagli specialisti del Museo del Balì. Musica e divertimento assicurati con “Whiskey Ragnetto & i suoi amici”, il “Maestro Ema con la Magia della musica” e “Renato lo Scienziato e Prof. Luca” di DNA Coccole Sonore. Orecchie drizzate anche per Riccardo Selci, cantautore che presenterà sul palco il suo inno alla città “Pesaro je t’aime” e per la “Band rock dei ragazzi” della scuola canto PianetaMusica di Davide Di Gregorio.

Da non perdere anche le altre attività collocate in piazza, come quelle del Centro Ittico Art Lab (laboratorio di pittura collettiva), di AVIS (laboratorio e attività ludiche di sensibilizzazione). Tutte da vivere anche: la grande installazione di “38 Giochi di legno” recuperati dal passato dall’associazione Giardino dei colori; la Caccia all’arte, in collaborazione con Swarovski Optik; le iniziative dii UNICEF. I più spericolati potranno dare un “Test Drive” nella pista con macchine e jeep elettriche allestita da DNA Coccole Sonore per l’iniziativa “Cerchiamo Piloti”. Per tutti, l’amato Nonno Bolla, le truccabimbi e i trampolieri.

Per conoscere tutti i luoghi e il programma (in aggiormento): Mezzanottebiancadeibambini.it

Facebook e Instagram: @mezzanottebiancadeibambini