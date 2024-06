Pesaro, chi entra e chi esce dal Consiglio. L’effetto domino della Giunta lascia alcuni col fiato sospeso

PESARO – La composizione del nuovo consiglio comunale di Pesaro. Chi entra e chi esce. La maggioranza di Biancani ottiene 21 consiglieri, l’opposizione 11.

Secondo il sito Eligendo Il Pd ottiene 10 consiglieri. I più votati sono Vimini, Murgia, Nobili, Perugini, Mengucci, Palazzi, Pagnoni Di Dario, Pieri, Tiberi, Manenti.

La lista di Biancani Sindaco ottiene 5 consiglieri: Pozzi, Pandolfi, Bernardi, Dominici, Anniballi.

La lista Una città in Comune ottiene 2 consiglieri: Belloni, Tommasoli.

Forza Pesaro un consigliere: Mila Della Dora, mentre Alleanza Verdi Sinistra esprime Maria Rosa Conti.

Il M5S Francesca Frenquellucci, Il Faro Donini.

E’ chiaro che bisognerà attendere anche la composizione della Giunta perchè una volta fatta la squadra di assessori, potranno entrare in consiglio i primi dei non eletti. In ballo per il Pd ci sono Michele Gambini, Salvatori, Mattioli, Montesi.

Per la lista di Biancani i primi dei non eletti sono Cioppi, Nobili e Rocchi. In caso di assessorato a Belloni, scatterebbe Santini come consigliere così come per Mila Della Dora che farebbe scattare Agostino Vastante. Se venisse riconosciuto un assessorato ai Cinque Stelle ecco scattare Lugli, mentre per Alleanza Verdi Sinistra in pole position c’è Adriana Fabbri. La scelta del presidente del Consiglio Comunale apre anche altre possibilità di essere “ripescati”, così come eventuali presidenze in società partecipate come Aspes.

Il segretario Comunale Pd Giampiero Bellucci è 20esimo, al momento sarebbe fuori dai giochi, salvo incarichi fiduciari dal sindaco. Uscirebbe dal consiglio anche Petretti, così come Joe Castellani di Una Città in Comune e Vanzolini del M5S.

Passiamo al Centrodestra che si aggiudica 11 consiglieri di cui 5 di Fdi: Redaelli, Malandrino, Boresta, Canciani, Corsini. Solo 1 della Lega che nella scorsa tornata ha fatto il pieno con 5 consiglieri. Entra Dario Andreolli. Non ce l’ha fatta Emanuele Gambini così come Andrea Marchionni.

Oltre a Marco Lanzi Pesaro Svolta potrà contare su Giulia Marchionni e Dallasta. Mentre Pesarò Giovani esprime Bartolomei. Per Forza Italia Marinucci.

Restano fuori i candidati sindaco Pia Perricci della Lista Vieni Oltre e Fabrizio Oliva di Spazi Liberi. Aveva generato polemiche la candidatura di Andrea Boccanera nei Civici per Marco Lanzi. Ha ottenuto 64 voti, senza poter aver un posto in consiglio.