Osimo, torna la grande rievocazione “rivivi 700”

OSIMO – Osimo si veste a festa oggi (11 agosto) per l’evento storico-culturale “Osimo Rivivi ‘700”, l’unica rievocazione del Settecento marchigiano. Dalle 18.30 il centro storico della città si trasformerà in un affascinante palcoscenico per far rivivere ai visitatori lo splendore del 18esimo secolo. La manifestazione è organizzata dall’associazione “Gli Alfieri della Storia”, patrocinata dal Comune di Osimo, con la collaborazione storica della società Asso e Cna Zona Sud di Ancona e realizzata anche grazie al main sponsor Astea Energia. I cortei storici attraverseranno le vie della città, portando in scena costumi e personaggi dell’epoca. Quest’anno il corteggio delle 19 si preannuncia come il più fedele a quello prescritto dal Guarnieri tre secoli fa, dando maggiore risalto alle figure militari e politiche del Secolo dei Lumi.

Le novità

Tra le novità, spicca un nuovo costume realizzato dalla sarta Romina Pietrella: quello del cardinale Orazio Filippo Spada, vescovo di Osimo nella prima metà del Settecento, figura centrale del periodo per il suo forte impatto sulla vita della nostra comunità, a partire dalla fondazione del Collegio Campana. La giornata sarà arricchita dal tradizionale Palio dei terzieri con l’Episcopio, San Gregorio e Borgo Cavaticcio pronti a sfidare il vincitore dell’edizione 2023 Piana del Mercato, poi ancora la sfilata trionfale del carro di San Vittore, allestito in onore del Patrono che veniva venerato in città il 15 maggio. Non mancheranno spettacoli e intrattenimento per grandi e piccini, stand gastronomici con i sapori tipici delle Marche, e un mercato che esporrà antichi mestieri, artigianato e prodotti agricoli locali.