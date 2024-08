Fondi alle associazioni, Lanzi: «Opposizione di Pesaro in letargo? Commissione atti convocata per il 22»

PESARO – Una girandola di veleni incrociati. Botta e risposta come in un campo da tennis.

Marco Lanzi, consigliere d’opposizione replica al sindaco che l’aveva tirato per la giacca. «Le dichiarazioni del Sindaco Biancani a proposito dei lavori della Commissione controllo e garanzia sono delle insinuazioni gravi e gratuite: in un comunicato stampa afferma che la Commissione controllo e garanzia “ora non viene convocata per le vacanze” aggiungendo, in modo infelice e sgradevole: “A questo punto buone ferie a Lanzi e all’opposizione. I cittadini possono sicuramente fare a meno del vostro contributo e possono fare sonni tranquilli”. Al di là del legittimo dibattito politico non tollero però che venga distorta la realtà dei fatti e si cerchi di instillare nei cittadini l’idea di una opposizione in letargo e assente per le vacanze».

Lanzi non ci sta affatto: «Credo che un intervento così scomposto e fuori luogo di Biancani possa essere stata dettato proprio dalla incessante attività dell’opposizione che in questi giorni di agosto interviene continuamente sulla grave vicenda degli affidamenti diretti di quasi 600.000 euro ad associazioni culturali no profit e sull’utilizzo controverso di tante risorse pubbliche da parte dell’amministrazione di centro sinistra del Comune di Pesaro. La Commissione controllo atti e garanzia si è già riunita due volte e nel corso dell’ultimo incontro dell’8 agosto tutti i componenti della Commissione avevano concordato di riunirla nuovamente il 27 agosto. Come Presidente avevo chiesto di riunirla anche questa settimana ma proprio alcuni componenti la Commissione del centro sinistra mi avevano chiesto di rinviare la data di qualche giorno in quanto avevano degli impegni familiari legati proprio alle vacanze. Pertanto rispedisco al Sindaco Biancani le sue gratuite insinuazioni. A conferma del mio impegno e di quello di tutti i consiglieri del centro destra ho inoltre immediatamente convocato la Commissione controllo e garanzia per questo giovedì 22 alle ore 16, riunione nel corso della quale cominceremo le audizioni dei Responsabili e dei Dirigenti che hanno firmato le determine di spesa correlate agli affidamenti diretti in esame».