CORRIDONIA – È marchigiano il 137° punto vendita del gruppo MediaWorld che, all’interno dello Shopping Center CorridoMnia, continua in questo modo a rafforzare la sua presenza capillare su tutto il territorio italiano. Sugli oltre 1.500 metri quadrati di spazio commerciale, MediaWorld ha aperto a Corridonia il primo Experience Store del Centro-Sud ITALIA dove, grazie all’innovativo design ‘Look & Feel’, i cittadini potranno usufruire delle ampie aree esperienziali dove toccare con mano i prodotti, testare, ricevere consulenza e godere di quelle sensazioni che solo la tecnologia sa regalare.

La catena leader nella distribuzione di elettronica prosegue negli investimenti, portando a quota tre i negozi presenti nella regione. MediaWorld con l’apertura di Corridonia presiede un’area strategica per l’insegna sia dal punto di vista di mercato potenziale che per l’alta densità di popolazione stanziale e stagionale. Il punto vendita di Corridonia, infatti, sorge in via Enrico Mattei 177, in un’area perfettamente collegata a Macerata e che abbraccia la Strada Statale 77 della Val di Chienti verso i comuni costieri. Il nuovo store già operativo è nato nell’ottica di completamento del presidio di MediaWorld, già apprezzata tramite l’e-commerce www.Mediaworld.it, e andrà a servire le esigenze della cittadinanza di tutto l’ambito provinciale, compresi la popolazione stagionale e i turisti.

MediaWorld, inoltre, ha portato nel maceratese nuove opportunità lavorative, con l’impiego di 24 persone provenienti dal territorio di cui 17 nuovi assunti. La composizione del team riflette, inoltre, un’equa distribuzione di genere e il punto vendita vanta un team manageriale interamente al femminile costituito da tre professioniste di comprovata esperienza.

«L’apertura di un punto vendita strategico come quello di Corridonia è parte integrante della nostra strategia di sviluppo che, attraverso evoluzione e innovazione continue, crea esperienza e servizi a valore aggiunto all’interno del settore della tecnologia, rendendola più comprensibile e accessibile a tutti i pubblici di riferimento» ha detto, nel corso della cerimonia di inaugurazione, Vittorio Buonfiglio, COO di MediaWorld. «Grazie al layout ‘Look & Feel’ il negozio diventa un nuovo ed importante experience store. Questa operazione, inoltre, rientra nel perimetro del nuovo piano di investimenti triennale che prosegue sulle direttrici dell’omnicanalità, della formazione del personale e di servizi sempre più avanzati e di valore».

Hanno presenziato alla visita in anteprima e alla cerimonia di taglio del nastro, a sottolineare l’importanza dell’occasione non solo per MediaWorld ma anche per lo Shopping Center CorridoMnia, il Comune di Corridonia e i comuni limitrofi, con l’intervento, assieme al management MediaWorld e al proprietario del CorridoMnia Alfio Caccamo, di sindaco e vice sindaco di Corridonia, Giuliana Giampaoli e Nelia Calvigioni, e dei sindaci di Pieve Torina e Camerino, Alessandro Gentilucci e Roberto Lucarelli.

«L’inaugurazione di questa nuova struttura di vendita è una notizia estremamente positiva per la nostra città sia dal punto di vista occupazionale che per l’attrattività commerciale del territorio. Viene arricchita l’offerta commerciale locale, rendendola più completa e competitiva. Un’offerta più ampia e diversificata è un fattore di interesse non solo per i residenti ma anche per i comuni limitrofi e un elemento che contribuisce ad aumentare l’interesse turistico per il nostro territorio. L’Amministrazione Comunale è sensibile nel creare nuove opportunità di crescita con l’obiettivo di rendere il nostro territorio un luogo sempre più attrattivo per vivere, lavorare e investire» ha dichiarato il sindaco di Corridonia Giuliana Giampaoli.

«È un piacere accogliere MediaWorld, che arricchisce e qualifica ulteriormente l’offerta del CorridoMnia – ha dichiarato Alfio Caccamo, patron dello Shopping Center CorridoMnia – questa apertura rappresenta un momento di festa e una buona notizia per i clienti attuali e per i molti che si aggiungeranno, grazie a una proposta sempre più completa e interessante. Accogliamo la nuova realtà commerciale e i nuovi lavoratori che presto diventeranno volti familiari per i clienti che serviranno con la professionalità e la competenza che caratterizzano MediaWorld».

MediaWorld Corridonia e le Experience Zone

Lo store di Corridonia si caratterizza per uno stile contemporaneo e accogliente, caratterizzato da pavimentazione in cemento naturale, colori scuri e arredi di design che valorizzano l’offerta di prodotti e servizi dell’Experience Champion nell’elettronica di consumo. Varcata la soglia del punto vendita, un megaschermo da 100” con una quinta alle spalle dà evidenza delle promozioni e iniziative che di giorno in giorno animeranno lo store e indirizza i visitatori verso i punti focali che emergono nei 1500 metri quadrati di spazio espositivo, dei quali la massima espressione sono le Experience Zone, dove il cliente può immergersi in un ambiente accogliente e sentirsi a proprio agio, toccare con mano, provare, informarsi e valutare le performance del prodotto ancor prima di portarlo a casa.

Secondo i dati MediaWorld, il mercato regionale ha registrato una crescita stabile e costante. Rispetto ai settori di rilevo che hanno guidato nella scelta di valorizzare determinate categorie di prodotto, MediaWorld segnala in particolare, la crescita nei segmenti: e-mobility (+38,2%), fotografia (+14,6%) piccoli elettrodomestici per la pulizia della casa (+6%) e piccolo elettrodomestico (+2,7%).

A Corridonia sono presenti due Experience Zone dedicate alle passioni e preferenze che caratterizzano la clientela locale. L’Audio–Video Zone, un home cinema dove viene messa in risalto l’esperienza immersiva dell’alta definizione e dove è possibile non solo apprezzare la nitidezza e la qualità dell’immagine, ma provare le emozioni che solo la combinazione audio-video sa trasmettere. E poi la Gaming, un’area che si presta a essere un polo di attrazione per gli appassionati di gaming di tutte le età. Ma è presente anche un’area dedicata a tutto ciò che favorisce uno stile di vita sostenibile, attento all’ambiente e al risparmio energetico che include tecnologia rigenerata, volta a intrattenere, informare, far muovere e innovare tutti gli ambienti della casa, grazie a prodotti ricondizionati garantiti da MediaWorld e che offrono un risparmio economico e ambientale.

Alcuni momenti dell’inaugurazione

MediaWorld Corridonia è dotato di Smart Bar, un punto di contatto dove ricevere training sui prodotti acquistati, effettuare riparazioni di smartphone e tablet fuori garanzia, essere supportati nel setup e nella personalizzazione di nuovi acquisti o prodotti già in possesso del cliente, nonché supporto negli aggiornamenti, il tutto garantendo una sicurezza informatica e la salvaguardia del prodotto acquistato. L’illuminazione è completamente a LED e l’energia utilizzata, al 100% green, proviene da fonti rinnovabili. Tutto il punto vendita è tele gestito al fine di ottimizzare i consumi e gestirne accensioni e spegnimenti. I clienti potranno effettuare gli ordini sul sito mediaworld.it e finalizzarlo attraverso i servizi di Pick Up anche in 30 minuti e Pick&Pay con ritiro in store. Insomma di tutto e di più, con il personale sempre a disposizione per aiuti e consigli. Attive le promozioni Black Friday in store e su www.mediaworld.it riservate ai possessori della card gratuita MediaWorld CLUB.