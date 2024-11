Porto Sant’Elpidio: incendio nello stabile, salvano una donna. Medaglie al Valore Civile ai carabinieri eroi

FERMO – Nel corso di una cerimonia tenutasi presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Fermo, il Generale di Brigata Nicola Conforti, Comandante della Legione Carabinieri “Marche” unitamente al Comandante Provinciale di Fermo, Colonnello Gino Domenico Troiani hanno consegnato alcune ricompense ai militari che si sono particolarmente distinti in attività di servizio.

In particolare sono state consegnate ben due medaglie di Bronzo al Valore Civile tributate rispettivamente al Brigadiere Francesco Caruso (in servizio alla Sezione di P.G. Carabinieri presso il Tribunale di Fermo) ed al Vice Brigadiere Francesco Olimpio (addetto al Reparto Comando del Provinciale Carabinieri di Fermo) nonché una Croce d’oro con stelletta al Generale di Brigata Mauro Coppari (ora in quiescenza) per anzianità di servizio militare, avendo lo stesso raggiunto 40 anni di servizio.

La ricompensa della medaglia di Bronzo al Valore Civile è conferita con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero dell’Interno, con il fine di premiare le persone, gli Enti e i Corpi che si siano prodigati, con eccezionale senso di abnegazione, nell’alleviare le altrui sofferenze o, comunque, nel soccorrere chi si trovi in stato di bisogno.

L’evento oggetto della ricompensa risale al 21 dicembre del 2016, quando in Porto Sant’Elpidio i due militari, all’ora in servizio presso il N.O.R.M. della Compagnia Carabinieri di Fermo, durante un servizio di perlustrazione intervennero per evacuare gli inquilini di uno stabile ove era divampato un incendio. Considerata la gravità della situazione, in attesa dei soccorsi, i due graduati si recarono ai piani superiori dello stabile per facilitare il salvataggio dei residenti rimasti intrappolati negli appartamenti. Nonostante le difficoltà respiratorie dovute al denso fumo propagatosi, i brigadieri si adoperarono trasportando all’esterno una donna immobilizzata a letto e impossibilitata a muoversi, traendola così in salvo.

L’onorificenza tributata invece al Generale di Brigata Mauro Coppari, viene concessa dal Ministero della Difesa ed è una medaglia riconosciuta per anzianità ed in quanto tale concessa in riconoscimento degli anni di permanenza in servizio.

Tutti i militari del Comando Provinciale esprimono ai colleghi tributati degli importanti riconoscimenti i migliori auguri ed il più sentito compiacimento per il meritevole servizio prestato a beneficio di tutta la comunità.