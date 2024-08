Da Ascoli alla moda nazionale: l’escalation della giovane stilista Giorgia Alfonzi

ASCOLI – Il Piceno, da sempre, è terra di talenti. E il settore della moda non fa eccezione. Da qualche anno, infatti, a mettersi in mostra è la giovane stilista Giorgia Alfonzi, ascolana doc, che è riuscita già a farsi apprezzare nelle più grandi manifestazioni d’Italia. A settembre 2023 è stata assoluta protagonista alla ‘Milano Fashion Week’, la kermesse che è andata in scena a Milano, prendendo parte come fashion designer al ‘Barbie Style Talent Contest’, concorso di moda ispirato alla nota bambola che è tornata in auge grazie al recente film capace di incassare un miliardo di dollari nei botteghini di tutto il mondo. Lo scorso 26 luglio, invece, ha portato le sue creazioni sulla passerella del ‘Fashion Mood’, in piazza Kursaal a Grottammare, mentre il primo agosto ha partecipato alla rassegna ‘Moda sotto le stelle’ nella ‘sua’ piazza del Popolo.

La carriera

In ognuno degli eventi ai quali ha preso parte, Giorgia Alfonzi ha presentato varie linee ispirate a valori quali l’innovazione, la libertà e la leggerezza: aspetti poi completati da tenacia e desiderio. A seguito delle linee ‘Innovative Rebirth’ e ‘Asimmetria dei desideri’, la stilista ha creato anche il brand ‘Leggerezza e Libertà’. Ciò attraverso l’abito ‘Eva’, realizzato e disegnato a mano: si tratta di un vestito monospalla con manica tubolare ampliata in fondo. Il tessuto è realizzato con fiori e foglie in tre dimensioni, di colore verde e rosa. Giorgia Alfonsi ha ideato anche l’abito ‘Dhahab’, di seta con parte superiore di tulle e impreziosito da paillettes e lamine oro. Presentato, dalla stessa stilista ascolana, anche l’abito ‘Amira’: crop manica lunga composto da micropaillettes floreali. Nella parte inferiore, una gonna a tre balze di tessuto trapuntato celeste. Il tutto arricchito da una borsetta cilindrica e un cerchio per capelli. Significativo il percorso svolto dalla Alfonzi nella sua ancor giovane carriera: fashion designer, si dedica anche alla modellistica e al confezionamento del capo. «Colgo l’occasione per ringraziare anche la Cna e la Confartigianato – commenta Giorgia Alfonzi – perché attraverso le proprie iniziative riescono sempre a offrire stimoli e vetrine a tanti giovani stilisti del territorio».