ANCONA – In un significativo gesto di supporto e fratellanza, nella mattinata di sabato scorso 30 novembre, presso la caserma “A. Beni” di Fermo, la locale Sezione dell’Associazione Nazionale Carabinieri ha donato al Comando Provinciale dei Carabinieri un impianto audio di nuova generazione. La cerimonia di consegna si è svolta presso la sede del Comando Provinciale, tra alcuni soci dell’ANC rappresentati dal loro Presidente, Luogotenente in congedo Benedetto Capponi, ed il Comandante Provinciale Carabinieri di Fermo, Colonnello Gino Domenico Troiani.

Fermo, l’Associazione Nazionale Carabinieri dona un impianto audio al Comando provinciale dell’Arma

L’impianto audio, che è dotato delle più recenti tecnologie in ambito sonoro e comprende microfoni di alta qualità, altoparlanti ed un sistema mixer, verrà utilizzato sia per contribuire all’attività di formazione del personale militare, sia per lo svolgimento delle cerimonie che l’Arma dei Carabinieri ogni anno organizza per celebrare le varie ricorrenze, quali il ricordo della “M.O.V.M. Appuntato Alfredo BENI” ed i “Caduti di Nassiriya”, l’Annuale per la fondazione dell’Istituzione, La Virgo Fidelis” Patrona dell’Arma ed altre cerimonie militari di interesse per i Carabinieri.

Il Presidente dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Fermo, Benedetto Capponi, anche a nome dei suoi associati, nella circostanza si è dichiarato lieto di poter fornire un piccolo contributo, con il gesto appena compiuto, per le attività logistiche e cerimoniali dei colleghi dell’Arma in servizio. Dal canto suo, poi, il Colonnello Gino Domenico Troiani, ha ringraziato i colleghi in congedo dell’ANC, a nome di tutti i militari del Provinciale di Fermo, per la fratellanza e la vicinanza dimostrata ai Carabinieri in servizio dai colleghi in congedo dell’ANC di Fermo, a testimonianza di un rapporto di collaborazione proficuo e duraturo che prosegue, negli anni, nel solco dell’intimo senso di appartenenza ad una gloriosa Istituzione nata oltre 210 anni fa.