Ascoli Piceno, truffe e frode on line: sei le denunce raccolte dalla Polizia postale

Segnalate all’autorità giudiziaria due persone in stato di libertà: la prima per reati connessi ad un tentativo di furto e la seconda, cittadino straniero, per inottemperanza della misura di prevenzione del foglio di via emesso dal Questore

ASCOLI PICENO – L’attività di controllo del territorio da parte della Polizia di Stato nell’intera provincia ascolana ha permesso, nella settimana appena trascorsa, di segnalare all’autorità giudiziaria due persone in stato di libertà: la prima per reati connessi ad un tentativo di furto e la seconda, trattandosi di cittadino straniero, per inottemperanza della misura di prevenzione del foglio di via emesso dal Questore di Ascoli Piceno.

Nell’ambito delle attività istituzionali della Sezione operativa per la sicurezza cibernetica – Polizia postale e delle comunicazioni, sono state raccolte 6 denunce, di cui due per episodi di truffa on line, due per frode informatica, una per accesso abusivo a sistema informatico euna per diffamazione a mezzo social.

Si rappresenta, inoltre, che nell’ambito dell’operazione denominata “Stazioni sicure” gli operatori Polfer della Stazione Ferroviaria di San Benedetto del Tronto, così come disposto in ambito nazionale, hanno provveduto ad identificare oltre 170 persone, anche grazie ai servizi straordinari di prevenzione e vigilanza finalizzati ad incrementare ulteriormente i livelli di sicurezza e gli ordinari dispositivi di controllo già in atto.