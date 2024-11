Ascoli, al via i lavori per il villaggio di Natale in centro

ASCOLI – Ascoli si appresta a vivere il Natale. Proprio in questi giorni, infatti, sono iniziati i lavori di allestimento del ‘Villaggio di Natale’ in Piazza Arringo che verrà inaugurato il primo dicembre e rimarrà allestito fino al 7 gennaio. La kermesse prevede ovviamente il posizionamento, sulla piazza, delle tradizionali casette in legno dedicate al mercatino per la vendita di prodotti tipici natalizi e dell’artigianale locale. Non mancherà nemmeno la classica pista di pattinaggio su ghiaccio che ogni anno attrae numerosi giovani. Sempre in piazza Arringo saranno posizionati due alberi di Natale con addobbi tradizionali e illuminazione.

Le luci

In settimana si inizierà anche a montare le luminarie di Natale. Saranno luci totalmente nuove, che verranno accese sempre il primo dicembre e che di certo saranno usate come sfondo per le foto dei tanti turisti che visiteranno il centro storico cittadino durante le festività natalizie.

Queste le vie e le piazze interessate dalle luminarie di Natale: corso Mazzini, via Pretoriana, via del Trivio, corso Trento e Trieste, via Nicolò IV, via Ceci, via dell’Archivio, via Vidacilio, via Cesare Battisti, via Alvitreti, via dei Notai, via Iannella, piazza Roma, via Del Duca, via Tibaldeschi, via Panichi, via dei Guiderocchi, piazza Ventidio Basso, corso Vittorio Emanuele, piazza Sant’Agostino, via Dino Angelini, via delle Canterine, Largo Crivelli, via Ceci e viale Treviri a Porta Romana.