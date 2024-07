Ascoli, biglietti falsi per la Quintana: fioccano le denunce

ASCOLI – È allarme truffe sui biglietti per la Quintana di Ascoli. Sabato sera (13 luglio), infatti, alcune persone sono rimaste fuori dal campo dei giochi in quanto in possesso di ticket acquistati online, da privati, ma già vidimati e dunque non più validi. Una vera e propria truffa, purtroppo, quella in cui sono incappati alcuni spettatori dovuta al fatto che dei malintenzionati hanno prima acquistato il tagliando su internet e poi lo hanno rivenduto a più persone, di fatto truffandole quasi tutte. Eccezion fatta, ovviamente, per l’ignaro fortunato che, tra i possessori del medesimo biglietto, è stato il primo a entrare allo Squarcia e, di conseguenza, si è vista riconosciuta la validità del ticket. Tutti gli altri, parecchi, sono rimasti fuori.

Le segnalazioni

Alcuni si sono rivolti alle forze dell’ordine e alla polizia postale per provare a risalire all’identità dei venditori truffatori, ma in genere si tratta di personaggi che poi si cancellano dai social e sanno come fare per non lasciare tracce delle proprie compravendite. La Quintana, attraverso i propri canali, ha invitato tutti a prestare la massima attenzione in vista della giostra del prossimo 4 agosto, dedicata al patrono Sant’Emidio. «In merito all’acquisto di biglietti online da parte di privati che intendono rivenderli, è consigliabile farlo solo se si conosce il rivenditore o se questi è disposto a rilasciare una copia di un documento di identità valido – scrive la Quintana di Ascoli -. Questo perché, nell’edizione di sabato scorso, si sono registrati casi di persone che si sono presentate ai cancelli con biglietti elettronici già vidimati e quindi non più validi. Esistono pertanto truffatori che vendono lo stesso biglietto acquistato online a più persone». Insomma, decisamente una brutta vicenda che ha impedito ad alcuni appassionati di assistere dal vivo alla giostra. Intanto, sono già in vendita i tagliandi, quelli veri, per la giostra di agosto. Possono essere acquistati direttamente alla biglietteria di piazza del Popolo, dal martedì al sabato, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 17 alle 20. Online, invece, i tagliandi sono disponibili sul portale di Vivaticket.