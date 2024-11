Violenza di genere e bullismo, l’impegno del Comune di Osimo per contrastarli

OSIMO – La difesa come la migliore pratica, anche e soprattutto quando si parla di violenza di genere. Il Comune di Osimo ha pensato a dare il via a un’iniziativa fuori dall’ordinario. È iniziato, e si ripeterà lunedì 25 novembre, proprio nella giornata dedicata al contrasto della violenza sulle donne, il corso di autodifesa organizzato dal Comune con il patrocinio e contributo della Commissione Pari opportunità della Regione Marche. Il metodo insegnato è lo stesso utilizzato per l’addestramento della nostra Polizia Municipale, il metodo Mas. Non un’arte marziale ma un modo per acquisire sicurezza in se stesse e per imparare come gestire, evitare e prevenire i conflitti. L’assessore Michela Staffolani, presente al primo incontro, afferma: «Ringrazio tutte le donne che hanno voluto partecipare. Ringrazio il comandante della Municipale Daniele Buscarini per aver portato la propria testimonianza, unita all’invito di affidarsi sempre alle forze dell’ordine in caso di problematiche legate a violenze anche in ambiente domestico. Ringrazio Remo Grassetti per aver reso, non solo utili, ma anche coinvolgenti e piacevoli queste ore insieme».

La campagna contro il bullismo

In parallelo continua anche la campagna di sensibilizzazione contro il bullismo e il cyberbullismo. Dopo il successo degli incontri “Storie di vita online”, rivolti a studenti e insegnanti, la campagna di sensibilizzazione contro il bullismo e il cyberbullismo prosegue con una nuova iniziativa in sinergia con le scuole superiori e gli istituti scolastici del territorio. Al teatro La Nuova Fenice, a iniziare da oggi (11 novembre), viene proiettato il film “Il ragazzo dai pantaloni rosa”, tratto da una storia vera. L’opera affronta temi di grande attualità come il rispetto delle differenze, l’accettazione di sé e il contrasto alle discriminazioni, offrendo agli studenti un’occasione per riflettere su questi importanti argomenti. Le date delle proiezioni riservate alle scuole saranno poi il 28 novembre, il 2 dicembre e il 10 dicembre. L’iniziativa, promossa dall’assessorato alla scuola del Comune, in collaborazione con la Asso e il supporto del teatro La Nuova Fenice, rientra in un più ampio progetto di sensibilizzazione e educazione civica rivolto alle giovani generazioni. L’assessore Federica Fantasia commenta: «Un ringraziamento va agli istituti scolastici che hanno aderito con entusiasmo, dimostrando ancora una volta quanto sia importante unire le forze per educare al rispetto e al contrasto di ogni forma di prevaricazione».