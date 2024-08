Valmusone, turisti affascinati dalle grotte e dalla basilica

OSIMO e LORETO – Le giornate di pioggia della scorsa settimana hanno fatto registrare un vero e proprio boom di turisti a Osimo e Loreto. Sono rimasti tutti affascinati dalla bellezza delle grotte del Cantinone a Osimo in particolare: accessibili durante l’anno, sono costituite da gallerie che si snodano per circa 300 metri al di sotto del mercato coperto cittadino e sotto una parte del santuario di San Giuseppe da Copertino, proprio a ridosso delle mura romane, nei pressi di Fonte Magna. La visita guidata di quasi un’ora ha portato tante persone, anche dal Nord Italia, alla scoperta di bassorilievi e di incisioni di carattere religioso. Ci sarebbe un tratto di prossima apertura, una via di collegamento con il santuario stesso. Continuano però le polemiche da parte dei residenti per il non bel biglietto da visita per i turisti che si presenta sotto il loggiato comunale: all’interno delle teche con i reperti storici infatti sono fiorite erbe e piante che invadono quasi tutto lo spazio, oltre al funzionamento a singhiozzo dell’impianto di risalita per raggiungere il centro storico dal maxiparcheggio di via Colombo.

Loreto

Parcheggi pieni anche nella città mariana per i bus di turisti che dalla costa si sono riversati in centro per visitare soprattutto la basilica della Santa Casa, il Museo Pontificio e per effettuare i camminamenti di ronda. Principalmente italiani, tanti da fuori Regione, Emilia Romagna e Umbria in primis, ma c’erano anche gli stranieri, la maggior parte dei quali appunto soggiornanti in Riviera. A Loreto si guarda già al futuro, al Giubileo 2025, con tutto ciò che ne consegue in fatto di presenze e fondi sovracomunali da intercettare per l’accoglienza e le infrastrutture. Una sfida per cui l’amministrazione lauretana chiede la collaborazione di tutti.