Post alluvione, Pnrr, Edison e Fedrigoni: gli argomenti trattati dal consiglio provinciale di Ancona

ANCONA – Il Consiglio si è appena insediato trattando subito alcuni dei casi e delle questioni che coinvolgono il territorio provinciale. Il Presidente Carnevali ha sottolineato la necessità di porre in essere un’azione amministrativa condivisa nell’interesse del territorio di competenza

La criticità della Fedrigoni Giano con l’emergenza occupazionale che essa comporta a Fabriano con il rischio di 195 licenziamenti, la ricostruzione post alluvione 2022, l’arrivo di Amazon, la questione Edison, interventi del Pnrr legati all’edilizia scolastica, autorizzazioni ambientali, sono stati alcuni tra gli argomenti di cui si è discusso durante la prima convocazione del Consiglio provinciale appena eletto. È stato inoltre fatto anche un riferimento alla recente procedura sull’affidamento in house del servizio di raccolta rifiuti, molti quindi i riferimenti alle questioni territoriali che stanno investendo la provincia di Ancona tra opportunità da sfruttare ed allarmi da contrastare.

Il Presidente Daniele Carnevali ha sottolineato la necessità di porre in essere un’azione amministrativa condivisa nell’interesse del territorio di competenza, appello accolto favorevolmente da parte di tutti i consiglieri. Tra i diversi temi discussi il Presidente Carnevali è intervenuto in particolare su una delle urgenze che stanno coinvolgendo la provincia vale a dire la questione Edison: «Il nostro territorio, in particolare il Comune di Jesi, è interessato dalla realizzazione di un impianto per il trattamento dei rifiuti pericolosi. Ho accolto in questi giorni un comitato di cittadini facendo presente alla delegazione che è interesse della Provincia la difesa della salute dei cittadini. Si è iniziato intanto un percorso amministrativo sulla Valutazione di Impatto Ambientale che ne terrà conto, consapevoli delle contrarietà del territorio alla realizzazione di questo impianto, e nella Via verrà sicuramente posta attenzione a tutte le osservazioni che sono state presentate». Tra i presenti al primo consiglio provinciale anche i capigruppo: per Ancona Provincia di tutti la capogruppo Giorgia Fiorentini ed il vice presidente Tiziano Consoli, per Unione Democratica il capogruppo Pieramelio Baldelli e il vice presidente Roberto Ascani.

Lunedi poi si terrà l’assemblea regionale UPI (Unione Province Italiane), nella quale si sta lavorando in questi giorni per sottoporre all’attenzione della stessa una lista unitaria che vada a formare i nuovi organismi, anche in questo caso rappresentativa di tutte e cinque le Province e di tutte le forze politiche.