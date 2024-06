Valmusone e Riviera del Conero, ecco chi sono i 5 nuovi sindaci

VALMUSONE e RIVIERA – Gli scrutini per le comunali sono in corso e alcuni sindaci sono appena stati eletti.

Elezioni comunali a Numana

A Numana trionfa Gianluigi Tombolini con la sua civica “Con i numanesi il futuro è oggi”. E’ stato proclamato sindaco per il terzo mandato. Ha vinto con il 68,37 per cento (1.468 voti) sulla candidata Laura Graciotti e la sua civica “Numana più” che ha guadagnato 679 voti per il 31,63 per cento. Suo il terzo mandato. Alle 16 era già eletto. La lista di Tombolini è stata sostenuta da FI, Lega e FdI. I votanti sono stati 2.205 (57,54 per cento). 25 le schede nulle, 33 le bianche.

Elezioni comunali a Filottrano

Luca Paolorossi con “Noi per Filottrano” ha vinto su Silvia Lorenzini con “Filottrano in comune” (appoggiata dai democratici) e Lauretta Giulioni che ha provato a guadagnarsi il terzo mandato con la civica “Viva Filottrano” (sostenuta da FI e Lega). La lista di Paolorossi ha goduto dell’appoggio di FdI. Ha totalizzato 2.137 per il 41,56 per cento delle preferenze, contro Lorenzini che ha raggiunto il 30,77 (1.582) e Giulioni con il 27,67 per cento (1.423 voti). A Filottrano si è recato alle urne il 62,68 per cento delle forza votante (5.302 votanti). Le otto sezioni sono state scrutinate nel giro di poche ore, alle 16.30 il nome del primo cittadino era già noto. Le schede nulle 93, bianche 67.

Elezioni comunali a Sirolo

Si riconferma sindaco di Sirolo l’attuale primo cittadino Filippo Moschella che in queste amministrative ha provato, con successo, a guadagnarsi il secondo mandato con la sua civica “ImpegnaTi per Sirolo”. Ha battuto nelle 4 sezioni scrutinate l’ex primo cittadino Moreno Misiti che ha provato a tornare sulla poltrona da sindaco con la civica “Sirolo nel cuore”. Ha raggiunto il 66,12 per cento per 1.497 dei voti mentre Misiti ha conquistato il 33,88 per cento (767 voti). Nella perla del Conero si è portata alle urne il 58,62 per cento della forza votante (2.432 voti). 102 sono state le schede nulle e 66 quelle bianche.

Elezioni comunali ad Agugliano

Agugliano ha eletto sindaco Paolo Perucci con la sua lista “Agugliano progetto comune” battendo Alessandra Fiorani di “Insieme siamo Agugliano”. Ha raggiunto il 61,66 per cento (1.584 voti) contro i 985 di Fiorani (38,34 per cento). A consegnargli la fascia sarà il sindaco uscente Thomas Braconi dello stesso gruppo, che non ha tentato il terzo mandato. A recarsi alle urne nelle 4 sezioni sono stati 2.634 aguglianesi (64,18 per cento).

Elezioni comunali a Polverigi

A Polverigi si riconferma sindaco Daniele Carnevali con la sua “Polverigi domani”. E’ il suo terzo mandato da sindaco a servizio della sua cittadina. Ha raggiunto il 52,90 per cento (1.278 voti). Sconfitta Maria Grazia Paolinelli con la sua civica “Noi per Polverigi” (47,10 per cento per 1.138 voti). Il 60,61 per cento si è recato alle urne (2.479 votanti). 27 le schede nulle e bianche 36.