Osimo, Francesco Pirani nuovo sindaco: l’esultanza del centrodestra

OSIMO – Il nuovo sindaco di Osimo Francesco Pirani si insedierà in municipio dopo la validazione dei verbali della commissione elettorale in programma oggi (25 giugno). Pirani ha scartato l’avversaria politica per voti 8.279 voti (50,49 per cento). La candidata del centrosinistra Michela Glorio si è fermata a 8.117 voti, il 49,51 per cento. Pirani ha unito il centrodestra ufficialmente con l’apparentamento con le sue nove liste e quelle del terzo candidato escluso al primo turno Sandro Antonelli. Su 31.771 chiamati al voto hanno votato in 16.633 (il 52,35 per cento), schede nulle 142, bianche 91, contestate 4. Grande la festa ieri (24 giugno) in municipio dove a fare le congratulazioni alla nuova maggioranza nel tardo pomeriggio è arrivato anche il governatore delle Marche Francesco Acquaroli.

Le parole di Pirani

Pirani ha detto: «Sono emozionato non me l’aspettavo ma è chiaro che abbiamo corso per vincere. Sono certo che con questa grinta riusciremo a governare per 5 anni. Siamo stati sempre fra il rosso e il nero nel nostro elaborato e questo non ha reso sicuramente tranquilla l’attesa. La matematica ha detto che comunque la differenza era pochissima però eravamo certi che la gente potesse aver capito quello che era il nostro messaggio di cambiamento e alla fine, anche se per pochi voti, questo è passato e da domani si inizierà a lavorare per per portare questo progetto all’interno della città. Ho vinto per aver interpretato la voglia di cambiamento all’interno della città. Dieci anni sono stati lunghi, sono stati condotti dall’amministrazione comunale in maniera impropria, questo è quello che ci hanno detto anche i cittadini nei tanti incontri. Abbiamo già detto tutto in campagna elettorale. I primi due o tre mesi saranno concentrati su realizzare tante piccole cose, quelle cose che si caratterizzano per mancanza di attenzione. Dobbiamo trasformare culturalmente il modo di governare la città, diventare esempio di correttezza».

Le parole di Antonelli

Antonelli ha detto: «È stato un turno di ballottaggio abbastanza complicato, fino alla fine abbiamo dovuto lottare per conquistare il consenso dei cittadini che non hanno capito la nostra posizione, però credo che alla fine si sia riusciti a dare questa importante rappresentazione di quello che significava mettersi insieme per mandare a casa l’amministrazione che era l’obiettivo per i quali ci siamo candidati entrambi. Partiremo alla grande per risolvere tutti quei problemi che abbiamo sempre dichiarato non risolti in questi ultimi decenni di amministrazione e quindi ci sarà da fare tanto. Credo che il contributo della mia coalizione sia stato fondamentale in questa circostanza. Avevamo l’obiettivo di arrivare ad amministrare la città e con quanto ci siamo proposti di fare nel nostro programma avremo la possibilità di rappresentare soluzioni che fino ad oggi non abbiamo visto».

Gli interventi

Carlo Ciccioli, europarlamentare FdI: «Per Osimo è stata la vittoria più sofferta perché è stato difficile mettere insieme un centrodestra con all’interno più anime diverse tra loro. È una vera svolta, un cambiamento forte dopo che l’amministrazione di centrosinistra ha fatto andare Osimo indietro. A Osimo è come la festa della Liberazione (da Pugnaloni). La nuova maggioranza ha superato contrapposizioni, grande segnale di unità per costruire un futuro migliore. A livello regionale poi si rafforza il governo di centrodestra».

La senatrice Elena Leonardi, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, aggiunge: «Grandissima l’affermazione a Osimo, fino a ieri mal governata dal centrosinistra e i cittadini l’hanno detto chiaramente, affidandoci il governo della città. Già nel primo turno abbiamo ottenuto importanti affermazioni nelle Marche, espugnando importanti città. Gli esiti del secondo turno confermano questa tendenza: un centrodestra vincente grazie alla Giunta Regionale e al Governo Meloni, entrambi a guida Fratelli d’Italia, con una coalizione compatta e coesa».

«Il centro destra vince perché ha messo in campo competenza e rinnovamento. Un grazie particolare ai candidati Udc che hanno offerto il loro contributo e hanno fatto la differenza per la vittoria della nostra coalizione e al presidente del Consiglio regionale Dino Latini che ha fortemente creduto nella vittoria di Pirani ad Osimo», ha dichiarato il portavoce dello scudocrociato nelle Marche Vittoriano Solazzi.