Olimpiadi, Tamberi ad un passo dalla resa: Gimbo in ospedale a poche ore dalla gara

Sempre più lontana per Gianmarco Tamberi la possibilità di difendere sulla pedana dei Giochi di Parigi l’oro olimpico nel salto in alto conquistato tre anni fa a Tokyo. L’ultimo aggiornamento del campione sulle sue condizioni di salute quando si è ormai a poche ore da una gara in previsione alle ore 19 lascia davvero poco spazio alla speranza di poterci provare: Gimbo è addirittura in ospedale, causa la colica renale avvertita di nuovo nella notte dopo quella che, nei giorni scorsi, aveva fatto tardare la parenza per la Francia del portabandiera azzurro e ne aveva fortemente compresso la condizione in occasione della qualificazione di mercoledì scorso 7 agosto.

«Sono passate 10 ore e la colica renale ancora non è passata – scrive ora Tamberi sui social – Il dolore che sento da questa mattina, per quanto forte, è nulla confronto a quello che sto provando dentro. Anche quella che era la mia ultima certezza sta per svanire.….». Parole che hanno a questo punto il sapore di una resa.

«Sono appena stato portato in pronto soccorso in ambulanza dopo aver vomitato due volte sangue. Ora mi faranno altri esami per capire che cosa sta succedendo, vi aggiorno perché i tantissimi messaggi che sto ricevendo e l’amore che mi state dimostrando, quanto meno merita una risposta. Tutto ho sognato per questo giorno tranne di vivere un incubo così…». Un vero e proprio dramma sportivo per un campione, e personaggio dentro e fuori dalla pedana, che in questi anni ha più volte commosso e stupito.