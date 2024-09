Marche, bus in sciopero. Astensione dal lavoro per 24 ore

Nelle Marche venerdì 20 settembre sciopero del trasporto pubblico locale proclamato da Usb Lavoro Privato. Astensione dal lavoro per 24 ore, ma non saranno soppresse le fasce di garanzia.

Oltre ai bus, si asterrà dal lavoro, per tutta la giornata, anche il personale amministrativo, di terra, di officina

e di lavaggio. Per il TPL-Trasporto Pubblico Locale, lo sciopero si terrà dalle ore 08.30 alle ore 17, e dalle ore 20 sino a fine servizio.

La protesta, oltre che per la mancata convocazione al tavolo di negoziazione per il rinnovo del Ccnl

autoferrotranvieri scaduto il 31.12.2023, è stato indetto:

-Per il superamento dei penalizzanti salari d’ingresso;

-Per il salario minimo per legge di 10€/h, contro il precariato, frutto di contratti atipici, stagionali, in

somministrazione;

-Per la diminuzione dell’orario di lavoro a 35 ore settimanali a parità di salario;

-Per una maggiore sicurezza dei lavoratori, e del servizio, anche attraverso l’introduzione del reato di

omicidio sul lavoro;

-Per il Libero esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, sempre più compromesso da

norme restrittive;

-Contro le privatizzazioni, che hanno ricadute sulle spalle degli Autoferrotranvieri, sottopagati ed esposti a

turni massacranti.

Sono esclusi dallo sciopero i servizi per disabili e scuolabus.