Loreto, tragico frontale: muore un uomo

LORETO – Tragedia stasera (25 novembre) attorno alle 19.30 lungo la statale 16 a Loreto, vicino al casello autostradale. Un uomo di 48 anni è deceduto. Inevitabile e violentissimo il frontale avvenuto proprio lungo quella strada, al confine con Porto Recanati.



Per cause in corso d’accertamento, una Mini Cooper condotta da un uomo di Porto Recanati, 48 anni, invadeva l’altra corsia, andando a impattare frontalmente con una Jeep Compass che viaggiava in direzione opposta. Gli occupanti della Jeep, marito e moglie, sono stati trasportati in codice rosso, per politrauma a Torrette.

La chiamata al 118 è stata immediata ma non c’è stato nulla da fare. Altre due persone sono rimaste ferite in maniera molto grave mentre un quarto è finito all’ospedale in codice giallo. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Osimo, la Croce rossa di Loreto, l’automedica di Torrette e le ambulanze della Croce gialla di Porto Recanati. A causa del rallentamento alla viabilità si è verificato in contemporanea anche un tamponamento (senza feriti). Salma restituita ai familiari.

Rilievi e informativa a cura della Stazione di Loreto.

(servizio in aggiornamento)