Falconara, lavori alla condotta idrica del centro e nuovo asfalto: ecco come cambia la viabilità

A Falconara sarà sostituita da VivaServizi la conduttura idrica, ormai obsoleta, che corre lungo via Cavour nel tratto compreso tra via Manara e via IV Novembre

FALCONARA – Sarà sostituita da VivaServizi la conduttura idrica, ormai obsoleta, che corre lungo via Cavour nel tratto compreso tra via Manara e via IV Novembre. «La conduttura è talmente vetusta da essersi rotta in più punti negli ultimi mesi, rendendo necessario interrompere l’erogazione dell’acqua nella zona del centro per procedere alle riparazioni», spiega l’amministrazione.

I lavori di sostituzione della tubatura prenderanno avvio mercoledì 16 ottobre alle 7.30 del mattino e comporteranno alcune modifiche alla viabilità. Si partirà dal tratto di via Bixio compreso tra via Mameli e via Manara, dove sarà vietata la sosta su entrambi i lati. Una volta completata la sostituzione della tubatura, il cantiere si sposterà anche nel tratto di via Cavour compreso tra via Manara e via Cairoli, dove scatterà anche in questo caso il divieto di sosta su entrambi i lati. Durante i lavori sarà comunque consentito lo svolgimento del mercato del lunedì: l’area di cantiere sarà transennata per non interferire con gli spazi dedicati agli ambulanti. Da fine novembre i lavori saranno sospesi per non interferire con le festività natalizie, poi riprenderanno dopo il 6 gennaio per completare la sostituzione della tubatura che prosegue fino a via IV Novembre.

Proprio in via IV Novembre, a partire in questo caso da martedì 15 ottobre, prenderanno avvio i lavori di asfaltatura che interesseranno il tratto di strada compreso tra via Flaminia e via Rossell-Leopardi. Anche in questo caso la sosta sarà vietata su entrambi i lati e la conclusione dell’intervento è prevista nel giro di una settimana. Contemporaneamente sarà asfaltato anche il tratto di via Bixio compreso tra piazza Mazzini e via Rosselli con il divieto di sosta che interesserà il lato nord (lato Senigallia) della strada.

«Facciamo appello alla collaborazione dei cittadini – dice l’assessore alla Viabilità e Manutenzioni Romolo Cipolletti – Le aziende opereranno nel più breve tempo possibile e l’amministrazione comunale sarà a disposizione per chiarire eventuali dubbi e rispondere a esigenze che dovessero emergere. Si tratta di opere attese da tempo, non solo dai residenti ma da tutti coloro che frequentano il centro».