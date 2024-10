Ancona, furto in un cantiere: denuncia e misura di prevenzione per un 25enne

ANCONA – Si era reso autore del furto di una stampante, di una smerigliatrice e di un trapano presso l’ufficio di un cantiere nei pressi di via Flaminia, introducendosi in orario notturno e forzando la porta di ingresso. Questo succedeva qualche giorno fa e, sul posto, intervenivano i poliziotti della volante e la Polizia Scientifica per i rilievi del caso. Le indagini consentivano di identificare in breve tempo l’autore del furto: si trattava di un ragazzo italiano di circa 25 anni, residente fuori provincia. Il giovane aveva inoltre diversi precedenti per reati contro il patrimonio e contro la persona ed anche in passato si era reso autore di altri furti avvenuti in altre province fuori regione e per i quali era stato già denunciato.

Denunciato per furto aggravato dai poliziotti della Questura per lui è scattata anche la misura di prevenzione del Questore in virtù della sua pericolosità sociale e della circostanza che lo stesso viveva abitualmente con i proventi dei reati commessi.

La sua pericolosità è stata valutata come attuale e non solo meramente potenziale, pertanto nei confronti dell’uomo è stato emesso un Foglio di Via Obbligatorio con l’ordine a lasciare il territorio nazionale immediatamente con il contestuale divieto di farvi ritorno fino al 2027.