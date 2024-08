Furto di auto a Castelfidardo, foglio di via fino al 2028 per due ventenni del foggiano

ANCONA – Emessi dal Questore di Ancona due Fogli di Via Obbligatori nei confronti di due giovani, di 20 e 21 anni, originari del foggiano, gravati da diversi precedenti per reati contro il patrimonio, la persona e la Pubblica Amministrazione, oltre alle loro continue frequentazioni con pregiudicati.

Nello specifico i due si erano resi responsabili del furto di numerose autovetture in diversi comuni italiani e, recentemente, nella zona di Castelfidardo. A seguito dell’indagine svolta dai Carabinieri sono stati riconosciuti come autori dei reati a loro contestati e, nei loro confronti sono state eseguite due ordinanze di custodie cautelari.

Dopo il deferimento è stata avviata l’istruttoria dei poliziotti che ha condotto all’emissione delle misure di prevenzione. In particolare è emerso come i soggetti si rendessero responsabili di tali insidiosi reati con particolare destrezza, arrivando nel Comune marchigiano solo per perpetrare i reati e poi andar via. Sono stati considerati socialmente pericolosi, attesi i loro precedenti, la probabilità che in futuro commettano altri ed ulteriori illeciti della stessa specie ed in considerazione del fatto che non avessero alcun motivo lecito che li legasse al territorio.

Il Questore ha emesso così le misure del Foglio di Via obbligatorio con le quali ordina loro di lasciare il territorio del comune e di non farvi ritorno fino al 2028. I provvedimenti di natura preventiva, di esclusiva competenza del Questore, rientrano nell’ambito delle misure discrezionali questorili che vengono adottate per garantire che tali soggetti possano essere colpiti con ogni strumento previsto e contemplato dalla legge.

Il Questore Capocasa: «Solo grazie al monitoraggio costante degli episodi criminosi commessi in città ed in provincia e grazie alla preziosa collaborazione con tutte le Forze dell’Ordine è possibile agire in un’ottica di prevenzione e dissuasione dalla commissione di ulteriori reati».