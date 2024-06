Castelfidardo, al via il calendario “EstatEventi 2024”

CASTELFIDARDO – L’estate di Castelfidardo è già decollata grazie al prologo del “Wow folk Festival”, all’incontro con la carismatica Serena Dandini in un gremito teatro Astra ed alla Festa Europea della musica a cura della civica scuola “Soprani’ che ha regalato magnifiche note dall’alba alla mezzanotte nel solstizio del 21 giugno. Ed ora è tutto pronto per vivere la sferzante energia dei “Favolosi anni 70” le cui coreografie hanno già conquistato tutti, preparando nel centro storico l’atmosfera e la cornice ideale per la tre giorni che si annuncia esplosiva (28-30 giugno). L’impegno di associazioni, volontari, circoli e comitati di quartieri sostenuti dall’assessorato alla cultura e la partnership con rassegne già consolidate, rappresenta la cifra di un calendario variegato che promuove condivisione, identità e partecipazione. «Un programma che tende e cerca di richiamare i turisti che soggiornano nella riviera del Conero con incontri culturali, musica cibo, sfilate e cortei, ma progettato anche per far vivere il centro ai nostri concittadini con due-tre eventi settimanali. Un programma sobrio ma mai scontato con importanti novità come lo street food e il festival per giovani “Scena di marca”», sottolinea l’assessore alla Cultura Ruben Cittadini.

Il programma

I capisaldi sono i format ormai radicati la cui attrattività va ben oltre i confini comunali diffondendo un’immagine dinamica e attiva della città: dai “Favolosi” alla rievocazione storica “Tracce di 800”, dalle “Conversazioni in giardino” dal taglio culturale ed ambientale alla “Settimana dello Sport”. Nel mese di luglio si sale anche con sensibilità “Sul tappeto blu della poesia” del Festival itinerante “La Punta della Lingua” che propone lunedì 1 presentazioni, attività e laboratori di lettura e scrittura per i più giovani a cura di Silvia Vecchini e l’illustratore Sualzo. Giovedì 4 si celebra invece con l’Anpi una pagina di storia indelebile: l’80esimo anniversario della liberazione di Castelfidardo con scoprimento della targa al campo sportivo “Gabbanelli” a ricordo della costruzione avvenuta grazie al contributo dei militari polacchi, speciale annullo filatelico, convegno e “camminata resistente” nei luoghi chiave. Venerdì 5 torna invece per il terzo anno consecutivo Miss Conero, l’evento di moda, artigianato e spettacolo con finalità benefiche, data di apertura del tour regionale con ospite Matilde Brandi. Da giovedì 11 a domenica 14 la novità “Festival di Street Food” in collaborazione con l’associazione “Gente di Strada”: quattro serate di convivialità ed intrattenimento dalle 18 in poi con la cover band di Rino Gaetano (giovedì), Sam Paglia Trio, the lounge godfather (venerdì), Montefiori Cocktail TRio, musica da crociera (sabato) e il pop de “I Pupazzi”. Venerdì 19 il talk show revival RC1 con il trio Casarola-Borsini-Luchetti, mentre da sabato 20 si indossa la tuta con la Festa dello sport che apre una settimana di attività ludiche. Glamour e bellezza sfilano a Porta Marina grazie a Miss Blu mare domenica 28 luglio, mentre ad agosto, venerdì 2 e domenica 4, si cambia registro con un’iniziativa rivolta ai giovani: il Scena di “Marca Rock Festival” ideato da Andrea Concu e dall’ assessore Cittadini che porterà sul palco di piazza della Repubblica talentuose band emergenti come gli UniverSound, EEF (Early Ettringite Formation), Per Giove e Smitch in blu ray. La due-giorni di un’operazione culturale di spessore come la rievocazione storica “Tracce di 800” (9-10 agosto) e il villaggio musicale di Rocville (30 agosto) a San Rocchetto tirano poi la volata all’ultimo scorcio estivo che a settembre pone Castelfidardo al centro del mondo fisarmonicistico con il consueto Farfisa day, la Coupe Mondiale e il Pif, Premio Internazionale. Ingresso libero a tutti gli eventi.