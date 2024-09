StartAn, ad Ancona un incontro sulla blue economy

ANCONA – Continuano ad Ancona gli appuntamenti di StartAn come percorso di avvicinamento alla fiera delle startup e imprenditoria giovanile in programma dal 13 al 15 novembre, reso possibile grazie al bando Anci “Giovani e Impresa” vinto dall’amministrazione comunale.

Lunedì 30 settembre in Piazza Roma alle 17 l’incontro si incentrerà sulla blue economy. Su questo filo conduttore, dopo i saluti istituzionali, si incentrerà la prima sessione dell’incontro, interamente dedicata alla presentazione dei nuovi due corsi formativi in programma all’Università Politecnica delle Marche: per entrare nel dettaglio della formazione in tema di blue economy sono previsti due interventi: quello del professore Renato Ricci, presidente del corso di Laurea magistrale in ‘Ingegneria delle infrastrutture energetiche e della logistica in ambito portuale’ e quello del professore Andrea Perna, presidente del corso di laurea triennale in ‘Management per la valorizzazione sostenibile delle aziende e delle risorse ittiche (MA. RI.)’.

«Obiettivo del prossimo incontro di StartAn – spiega l’assessore allo Sviluppo Imprenditoriale Marco Battino – è quello di creare un vero e proprio networking per poterci confrontare sui temi dell’imprenditorialità giovanile, con particolare riferimento alle startup, mettendo in contatto le tante realtà del territorio ed avvicinare concretamente i giovani alla cultura d’impresa, offrendo loro un’ampia panoramica delle opportunità questo territorio è in grado di offrire, quindi anche scongiurando la cosiddetta fuga dei cervelli».

La seconda sessione sarà dedicata alle industrie marittime e prevede la partecipazione di Tipicità in Blu, che porterà a questo evento anche un paio delle startup che hanno partecipato all’hackathon organizzato dal Comune di Ancona, Università Politecnica delle Marche e Tipicità in Blu. Quest’ultimo momento di contaminazione, inoltre, è stato preso come caso di studio in altri eventi in Italia: a parlarne nello specifico saranno due giovani stratupper coinvolti grazie all’IIS Savoia Benincasa e Antonio Morritti – Cooperativa ITACA. Interverranno inoltre referenti dell’Associazione Marche Yachting & Cruising e Andrea Morandi, CEO Morandi Group per parlare di ricerca e innovazione, ma anche dei più richiesti profili professionali sul mercato.

All’incontro sul tema della blue economy saranno presenti anche una serie di startup, che si presenteranno e si racconteranno per fare dell’appuntamento di StartAn un vero e proprio momento di crescita professionale.

L’incontro è organizzato da Anic Marche, Comune di Ancona, Comune di Sassoferrato, Comune di Maiolati Spontini, Università Politecnica delle Marche e con il patrocinio della Camera di Commercio delle Marche e in collaborazione con The Hive e AC75 Startup Accelerator.

In caso di maltempo l’evento sarà ospitato all’interno della sede comunale in Largo XXIV Maggio.