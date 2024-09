Ancona, la polizia locale si rafforza con quattordici nuovi agenti

Il sindaco Daniele Silvetti: «Ridiamo dignità a questa figura, strategica non solo per il controllo del territorio, ma anche per i cittadini»

ANCONA – Quattordici nuovi agenti di polizia locale sono operativi da questa settimana a seguito dei concorsi pubblici degli scorsi mesi, agenti che arrivano a rafforzare il corpo di polizia locale. Tra il 2025 e il 2026 ne arriveranno altri venti. Dei 14 nuovi agenti, 12 sono uomini e 2 donne. L’età media è di 30 anni, con un’età che varia dai 19 ai 42 anni. La loro provenienza non è solo regionale: 8 sono di Ancona, 2 di Fermo, 1 di Bologna, 1 di Macerata e 2 di Bari. Alcuni di questi agenti sono già operativi presso altri comandi a tempo indeterminato e altri lavorano a tempo determinato, sempre all’interno dei comandi di polizia locale. Sono stati presentati stamattina in Comune.

«L’amministrazione Comunale s’è impegnata a rafforzare il comando di polizia locale, che non ha solo funzioni amministrative, ma anche preventive – afferma il sindaco Daniele Silvetti –. Desideriamo ridare dignità a questa figura, strategica non solo per il controllo del territorio, ma per essere sempre di più al servizio del cittadino; si opera sempre al fianco delle forze dell’ordine, con le quali il rapporto è sempre strategico, quotidiano, costante e intenso».

Di pari passo le dichiarazioni del vicesindaco Giovanni Zinni: «Diamo seguito a un percorso avviato lo scorso anno nell’ottica del potenziamento del comando di polizia locale, passando così da uno status di insufficienza d’organico a 14 agenti assunti quest’anno, 10 da assumere nel 2025 ed altri 10 da inserire entro il 2026. Questo incremento di agenti in forza al corpo di polizia locale servirà anche ad alleggerire le forze dell’ordine nei rilevamenti degli incidenti stradali». «Sono stati mesi di grande impegno da parte dell’ufficio delle risorse umane che, a fronte di 960 candidati, ha espletato un complesso iter per giungere a una graduatoria definitiva» aggiunge l’assessore Orlanda Latini. «Grazie alle assunzioni effettuate in questo periodo ed a quelle future – spiega il comandante della polizia locale, Marco Ivano Caglioti – nel triennio le unità dovrebbero assestarsi sulle 100 unità, situazione che darebbe la garanzia di fornire un servizio ancor più parcellizzato sul territorio. I neoassunti supporteranno sin da subito i colleghi in occasione del G7 Salute».

Amministrazione comunale e comando di polizia locale hanno diffuso anche alcuni dati interessanti. Il nuovo reparto antidegrado, attivo da novembre 2023, ha portato a termine nell’ultimo mese e mezzo dell’anno, con quattro unità a disposizione, 126 controlli sul territorio comunale e, tra l’altro, ha elevato 16 sanzioni per vari reati (detenzione sostanze stupefacenti, alcool, occupazioni abusive edifici pubblici…), identificato 40 soggetti per controlli e 17 persone foto segnalate.

Quanto alle dotazioni in uso agli agenti, il consiglio comunale ha approvato il regolamento per la dotazione delle armi da sparo. È un provvedimento storico per la città: dal 1974 le armi non erano più in dotazione, pur essendo previste dalla normativa italiana a garanzia dello svolgimento delle funzioni di pubblica sicurezza e polizia giudiziaria, in ausilio a tutte le forze dell’ordine che operano quotidianamente sul territorio. Il corpo di polizia locale anconetano dispone inoltre di spray, giubbetti tattici, distanziatori e di nuovi automezzi.

E poi il report dello scorso anno, che rileva che gli incidenti stradali sono in aumento rispetto all’anno precedente. Nel 2023 le pratiche gestite dalla polizia locale sono state 39.195, di cui 25.056 in arrivo generate da richieste di cittadini, 8.580 pratiche in partenza e 5.559 pratiche interne. Il front office ha ricevuto 9170 utenti, mentre la centrale operativa ha ricevuto 26.175 richieste di intervento.

L’Ufficio viabilità ha, tra l’altro, emesso 11.327 ordinanze per le modifiche temporanee alla circolazione stradale; 75 pareri di viabilità per passi carrai, ha ricevuto 650 esposti, ha effettuato 39 trattamenti sanitari obbligatori e 10 accertamenti sanitari obbligatori, sequestrato 121 veicoli con assicurazione scaduta (su un totale di 513 veicoli sequestrati), controllato 85 veicoli pesanti per il rispetto dei tempi di guida e riposo, accertando 47 violazioni, ha effettuato 188 controlli per prevenzione e contrasto maltrattamento dei cani, riscontrando 8 illeciti.

Gli incidenti stradali rilevati sono stati complessivamente 848, contro i 737 del 2022. Di questi, 489 con solo danni ai mezzi (386 nel 2022), 359 con feriti (contro i 351 del 2022, con un totale di feriti tra conducenti e trasportati di 450 persone), 4 con prognosi riservata (come nel 2022) e 1 mortale (2 nel 2022). Sono state 132 le sanzioni derivanti dai controlli ambientali.