Ancona, 7 milioni di euro per il nuovo parcheggio dell’ospedale di Torrette

ANCONA – «Mettiamo a terra un altro grande investimento, pari a 7 milioni di euro, per il nuovo parcheggio dell’ospedale di Torrette, un ‘cantiere nel cantiere’ per realizzare un’opera che viaggia in parallelo al nuovo ospedale materno infantile Salesi». Queste le parole dell’assessore regionale all’Edilizia Sanitaria e Ospedaliera Francesco Baldelli al termine della conferenza di servizi preliminare, svolta oggi in Regione, a cui hanno partecipato, tra gli altri, il Comune di Ancona, rappresentato dall’assessore all’Urbanistica Angelo Eliantonio, e il direttore dell’Azienda Ospedaliera Universitaria delle Marche Armando Gozzini.

E ancora: «Saranno realizzati circa 1.500 nuovi stalli facendo respirare l’ospedale liberandolo dalla sosta selvaggia e migliorando l’accessibilità del presidio per utenti, familiari dei pazienti e personale della struttura. Un’opera indispensabile non solo per l’Ospedale Regionale, ma per tutta la città di Ancona e quanti frequentano il più importante ospedale delle Marche. Con la prossima partenza dei lavori per l’Ultimo Miglio di collegamento al Porto, intervento che alleggerirà notevolmente il traffico da Via Conca, insieme alla realizzazione del parcheggio, anche il quartiere di Torrette avrà una vita nuova a vantaggio dei suoi abitanti, della qualità dell’aria e dello sviluppo dell’intero capoluogo». Gli enti partecipanti hanno espresso il proprio consenso unanime allo schema di accordo, sancendo così l’avvio della procedura per la variante urbanistica.

Per l’assessore comunale Angelo Eliantonio si tratta di «un accordo importante, oltre che per l’Ospedale Regionale, per uno dei quartieri più popolosi della città. Da anni Torrette subisce flussi veicolari e di mezzi pesanti ormai numericamente insostenibili ma grazie all’operato della Regione Marche vedrà il proprio destino migliorare notevolmente. In primo luogo grazie alla prossima realizzazione dell’Ultimo Miglio, in secondo luogo, appunto, grazie al miglioramento dell’accessibilità al presidio ospedaliero di riferimento non solo per tanti marchigiani ma soprattutto per gli anconetani. Così si danno risposte concrete ai problemi atavici e mai affrontati seriamente negli ultimi anni».

Il direttore Armando Gozzini esprime massima soddisfazione per la firma dell’accordo di programma con Regione, Comune e Provincia: «È l’inizio di nuova prospettiva dell’Azienda Ospedaliera Universitaria – ha sottolineato Gozzini – che con il nuovo Salesi avrà gli accessi rinnovati e i nuovi parcheggi per un decongestionamento per tutta l’area intorno a Torrette».

Il parcheggio sarà realizzato sul terreno, di quasi 6 ettari, a monte del cantiere della struttura del nuovo Salesi, e si estenderà fino ai confini dell’area oggetto dell’intervento di realizzazione dell’Ultimo Miglio. Previsto un parking riservato agli utenti e uno dedicato al personale per complessivi 1.500 stalli circa.

«È importante l’intesa raggiunta oggi dalla Regione – conclude l’assessore Baldelli – con Provincia di Ancona, Comune e Azienda Ospedaliera. Un accordo che apre la strada a una nuova opera strategica nel segno della filiera istituzionale, il metodo di lavoro che la Giunta Acquaroli ha fatto proprio nella convinzione che la condivisione con tutti i soggetti che operano sul territorio, specie in materia di opere pubbliche, sia fondamentale per accelerare i tempi di realizzazione di interventi attesi da decenni».