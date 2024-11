Falconara Marittima, 200 persone ospitate nella casa di prima accoglienza Tenda di Abramo nel 2023

Numerosi i progetti per le povertà estreme, curati in rete con altre organizzazioni. Tra questi, il Centro Servizi per il Contrasto alla Povertà e il rinnovato impegno per il Piano Freddo

FALCONARA MARITTIMA – Sono duecento le persone ospitate lo scorso anno nella casa di prima accoglienza “Tenda di Abramo” di Falconara Marittima (An). Proprio come duecento sono i volontari impegnati nell’associazione, che rendono questa accoglienza possibile.

Fra gli accolti nella struttura di via Flaminia, gli italiani sono il gruppo in percentuale più alta, il 37,5%, mentre continua il progressivo invecchiamento dell’età media degli ospiti, sopra i 45 anni. A spiegarlo, è il Bilancio sociale 2023, che l’organizzazione di volontariato Tenda di Abramo ha appena presentato e divulgato, con statistiche, risorse, dati, la descrizione dei progetti curati dall’associazione nell’arco del 2023, riflessioni e analisi.

È dal 1990 che la Tenda di Abramo odv gestisce una casa di prima accoglienza per persone in condizione di estrema povertà dove, in oltre 33 anni di attività, hanno trovato ospitalità più di 14mila persone in modo del tutto gratuito. La struttura di proprietà della Diocesi di Ancona-Osimo, è gestita integralmente da duecento volontari. Una caratteristica questa, che la Tenda di Abramo condivide solo con altre rarissime realtà in Italia.

Ad aprire il Bilancio sociale 2023 è il motto “Per non arrendersi alle cose così come sono”. È nutrito l’elenco delle azioni che hanno dato e continuano a dare concretezza a questa visione. Dopo le limitazioni richieste dal contenimento pandemico, nel 2023 la struttura è arrivata a ospitare otto persone alla volta, una in più rispetto al 2022, con soggiorni di norma di 15 giorni. Non solo. I volontari dell’associazione gestiscono un appartamento di seconda accoglienza, e s’impegnano in progetti di accompagnamento e supporto per il reinserimento abitativo dei senza dimora.

Nel corso del 2023 la Tenda di Abramo ha contribuito alla realizzazione del Piano Freddo, che ha previsto circa sette posti letto per 21 giorni aggiuntivi, allestiti nei locali della Parrocchia San Giuseppe di Falconara nei mesi più rigidi. Si tratta di un’esperienza che si rinnova anno dopo anno dal 2017 e che è curata assieme ai volontari dei gruppi Agesci Falconara 1, 2, 3 e Ancona 6, di Azione Cattolica Falconara e ai Servizi sociali comunali e a numerosi privati cittadini.

Fra i nuovi progetti partiti lo scorso anno invece, c’è il Centro Servizi per il Contrasto alla Povertà, realizzato in stretta collaborazione con Ambito Territoriale Sociale 12, RIBò Unità di Strada, e attivato durante l’estate nei locali della Parrocchia Beata Vergine Maria del Rosario di Falconara. Un luogo aperto grazie ai fondi relativi al PON PrIns (Progetti di Inserimento Sociale) che offre a tante persone senza dimora la possibilità di fare una doccia calda e di lavare i propri vestiti, oltre che essere un punto di riferimento e di ascolto. Non solo.

È continuata anche la collaborazione con la Caritas Diocesana Ancona Osimo attraverso l’operatore di Segretariato Sociale e il costante dialogo e confronto con i Servizi Sociali del Comune di Falconara Marittima e degli altri Comuni del territorio. In un’ottica di formazione e diffusione dei valori per il superamento della povertà estrema, Tenda di Abramo ha anche preso parte ai progetti di sensibilizzazione e promozione del volontariato nelle scuole. “GIO.C.A.” e “Volontaria…mente”, in collaborazione con il CSV Marche.