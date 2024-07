Extra G7 Salute ad Ancona: da ottobre in programma 41 appuntamenti

ANCONA – In calendario 41 appuntamenti in tutta la città di Ancona, realizzati dal Comune in collaborazione con enti e associazioni del mondo della sanità.

È stato costruito in oltre tre mesi di lavoro il grande palinsesto che, anteprima e corollario del G7 Salute in programma ad Ancona dal 9 all’11 ottobre 2024, permetterà al capoluogo di prendere parte a un’occasione unica.

L’Extra G7 di Ancona

Saranno dieci giorni di approfondimenti su tematiche che riguardano il sistema salute, dalle nuove emergenze al mondo della prevenzione, fino ad arrivare agli stili di vita da adottare per un percorso di vita longevo. E ancora: alimentazione, malattie infettive, malattie rare, lotta all’Aids, genetica, benessere e animali da compagnia.

L’Extra G7 Salute si svolgerà da giovedì 3 a domenica 13 ottobre, ad esclusione delle giornate che vanno dal 9 all’11 ottobre in cui avranno luogo i lavori ministeriali. Gli approfondimenti si terranno in diverse location: Ridotto delle Muse, Loggia dei Mercanti, Museo Archeologico, Buon Pastore, sala del Consiglio comunale (sede centrale) e sede della Facoltà di Economia Giorgio Fuà, nella ex caserma Villarey di piazza Martelli (sala Auditorium). I talk saranno distribuiti il mattino dalle 9 alle 13 e il pomeriggio dalle 15 alle 19. In piazza Cavour saranno invece allestite postazioni mobili per dare modo alla cittadinanza di effettuare una serie di screening gratuiti.

La convention di apertura, che presenterà tutti gli eventi alla cittadinanza, si svolgerà giovedì 3 ottobre alle 17,30 al Teatro delle Muse. A portare il saluto iniziale sarà il sindaco Daniele Silvetti con l’assessore alla Sanità Manuela Caucci. Interverranno a questo momento inaugurale i vertici della Regione Marche e il Sottosegretario del Ministero della Salute Marcello Gemmato.

I partner

Il palinsesto dell’Extra G7 Salute è stato realizzato grazie alla collaborazione di Università Politecnica delle Marche, Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche, Inrca, Ast, Duos, Federazione italiana Medici di medicina generale, l’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri (Omceo) e la Federazione italiana medici pediatri (Fimp), Federfarma, Croce Rossa Italiana, Adi Marche, Andi, Ordine Psicologi delle Marche, Anci, AC75 Startup Accelerator, Novonordisk, Advanced, Gruppo Laboratorio del Piano, Fast Truck Cities, Rotary Ancona Conero Distretto 2090, Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani, Senza Età, Comunicare la Sanità, Servizi Sociali del Comune di Ancona, Associazione nazionale PA Social per la comunicazione e informazione digitale, Lega italiana fibrosi cistica (Lifc), Lions Club Ancona Host, Rete Città Sane.

Le dichiarazioni

«Alla città di Ancona – afferma il sindaco di Ancona Daniele Silvetti – si presenta un’occasione eccezionale con il G7 Salute, che ci consentirà di misurarci con un appuntamento così importante e anche di arrivare a farci conoscere da un panorama molto ampio di osservatori. È una vera e propria opportunità per promuovere il nostro territorio. Con l’Extra G7 Salute abbiamo voluto costruire un programma di momenti divulgativi per parlare di salute e di prevenzione. Appuntamenti gratuiti, a ingresso libero, che permetteranno ai cittadini e a quanti interverranno di prendere parte attiva ai talk informativi».

«Il G7 Salute di ottobre ad Ancona – dice il presidente della Regione Francesco Acquaroli – rappresenterà un’opportunità straordinaria per accrescere la capacità e la notorietà della nostra regione, affrontando al contempo la sfida della Sanità. Avremo occasioni per incontri, confronti e concertazioni, dove condivideremo il nostro know-how e potremo confrontarci sulle esperienze positive e le possibili soluzioni aggiuntive da mettere in campo. Su un tema così centrale attireremo l’attenzione internazionale, ma accoglieremo anche le migliori intelligenze e tecnologie globali, insieme a grandi personalità che arricchiranno il calendario istituzionale e extra degli appuntamenti del G7. In questi mesi è stato svolto un lavoro notevole. Desidero ringraziare il governo Meloni e il ministro Schillaci per aver scelto Ancona e le Marche come fulcro di questo evento. La nostra regione potrà trarre beneficio da questa opportunità, se sapremo affrontare non solo la sfida organizzativa, ma anche confrontarci con tecnici, professionisti e operatori, avviando un dibattito aperto a nuove soluzioni e partecipando attivamente con il nostro contributo. A mia memoria, un evento di tale importanza non si è mai tenuto nella nostra regione. Credo, quindi, che tutti noi dobbiamo sentire la responsabilità e l’orgoglio per il G7».

«Ogni appuntamento dell’Extra G7 Salute – ha commentato l’assessore comunale alla Sanità Manuela Caucci – è reso ancor più prestigioso dalla presenza di professionalità di caratura nazionale che daranno un contributo ampio e di spessore. Tantissime sono state le richieste di partecipazione, che abbiamo accolto nella totalità. Una parte rilevante, chiaramente, l’avranno sia la Regione Marche, sia il Comune di Ancona con il servizio Sanità e i Servizi sociali».

«In questi giorni – aggiunge l’assessore alla Sanità della Regione Marche Filippo Saltamartini – avremo modo di mettere a fuoco non sono a livello regionale ma anche a livello nazionale delle tematiche che sono assolutamente centrali. Sarà un’occasione per parlare di sanità in maniera approfondita e soprattutto anche con professionalità e questo servirà non solo a noi ma anche alle altre regioni per fare un focus su un tema che è presente nell’agenda politica italiana. Metteremo in questi giorni a fattor comune conoscenze che provengono dai professionisti, dai sanitari e istituti di ricerca e soprattutto dall’attualità del tema. Si valuti che due giorni fa il Parlamento ha convertito in legge un decreto legge sulle liste di attesa che va a fotografare varie sfaccettature – personale, tetto di spesa, cup regionali, controlli, il nuovo responsabile regionale liste d’attesta – per sottolineare l’attualità della materia. Quindi tra poco più di un mese ci ritroveremo per verificare queste cose. Ringrazio il sindaco Silvetti, l’assessore Caucci e il Comune di Ancona perché saremo al centro della scena non solo per i problemi ma anche per le possibili soluzioni».