Giornata autismo, Comune di Pesaro: «Realizzare il nuovo Centro a Villa Fastiggi»

PESARO – Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo, al cinema teatro Loreto l’iniziativa “Autismo – Linguaggi, visioni, orizzonti”, organizzata dal Liceo Artistico Ferruccio Mengaroni, Associazione nazionale Genitori perSone Autistiche, L&G Film Studios e con il patrocinio della Presidenza del Consiglio Comunale di Pesaro.

L’amministrazione comunale ha un obiettivo: «Riuscire a dare più supporto alle famiglie, alle persone con disturbo autistico e un impegno collettivo per la realizzazione del Centro per l’autismo». Sono le parole del sindaco di Pesaro Andrea Biancani.

«Per noi è importante dare un sostegno concreto alle famiglie, parliamo di un’esigenza seria che vede coinvolte circa 80milioni di persone al mondo che vivono con lo spettro autistico e a cui dietro ci sono anche tanti famigliari per i quali è difficile gestire, soprattutto nelle giovani età, un disturbo così complesso». Poi il sindaco Biancani e l’assessore alle Politiche sociali Luca Pandolfi, aggiungono: «Prosegue anche il nostro impegno per giungere alla realizzazione del Centro per l’autismo per il quale abbiamo individuato un’ulteriore struttura di proprietà comunale a Villa Fastiggi. Attualmente, dopo aver volutamente declassato la proposta per la struttura in via Vatielli, siamo in attesa dalla Regione di una risposta che ci auguriamo possa essere veloce e definitiva, come richiesto anche dalle famiglie coinvolte».

Al fianco del sindaco Biancani e dell’assessore Pandolfi anche l’assessora alle Politiche giovanili Camilla Murgia e il presidente del Consiglio comunale Enzo Belloni che hanno ribadito «la grande tradizione di impegno sociale a favore della disabilità che, come città di Pesaro, portiamo avanti da anni con orgoglio. Il lavoro che ci hanno presentato questa mattina gli studenti del Liceo Artistico Mengaroni, che ogni anno si dimostrano sensibili alla tematica, è solo la punta dell’iceberg, dietro alla quale c’è un percorso costante molto più articolato». Il presidente del Consiglio comunale ha poi commosso la platea facendo riferimento alla sua storia: «Mio figlio, che oggi ha 29 anni, mi ha insegnato a convivere con le difficoltà e la più difficile da affrontare è sicuramente quella legata alla solitudine. Ogni persona autistica lasciata sola è una sconfitta, ogni persona con disabilità che viene abbandonata, è una perdita. Ragioniamo tutti insieme su questo concetto».

Poi l’appello: «Anche il Comune come unico ente non può essere lasciato solo, è necessario che le imprese private del territorio provvedano a collaborare con le realtà della zona, che con sempre più fatica cercano di dare servizi alla comunità e alle famiglie. Ai singoli diciamo che collaborare alla realizzazione di una panchina o di un sostegno per un’iniziativa culturale – per esempio – è un gesto concreto e tangibile, al pari dell’aiuto che si può dare a realtà che operano quotidianamente con lo spettro autistico e che è importante supportare per il lavoro inestimabile che fanno ogni giorno».

Sindaco e giunta, oltre ad aver ringraziato il liceo artistico per l’impegno promosso, hanno citato anche le associazioni del territorio, tra cui gli Amici dell’Ippoterapia a Villa Ceccolini, la Fattoria dei Mini di Stefania Grilli, Associazione So.Fare, Associazione Nazionale Genitori perSone Autistiche, Genìa, Associazione Omphalos. Un ringraziamento speciale è stato riservato a Maruska Palazzi, fino al 2024 Garante per i diritti delle persone con disabilità e attualmente presidente della Commissione Politiche sociali del Comune di Pesaro.

Durante la mattinata i giovani studenti hanno interpretato uno spettacolo teatrale e presentato il cortometraggio “Apostrofe” che esplora il tema dell’autismo attraverso i modi di esprimersi e di comunicare, ponendo l’accento sulle differenze tra il linguaggio figurato e letterale e sul pensiero per immagini.