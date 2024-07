L’Ancona Women Respect di Silvana Pazzagli premiata in Comune

ANCONA – Un premio all’Ancona Women Respect da parte del Comune dorico per l’attività svolta negli ultimi ventidue anni e per il riconoscimento ricevuto nell’evento dei Grassroots Awards 2024 come Miglior Progetto su calcio e partecipazione. Il premio è stato consegnato stamattina alla presidentessa anconetana Silvana Pazzagli, una targa per l’impegno profuso nel mondo del calcio volto a promuovere le pari opportunità, dato che si parla di calcio al femminile. Presenti, oltre alla presidentessa Pazzagli, il vicesindaco Giovanni Zinni, gli assessori Orlanda Latini e Daniele Berardinelli, il presidente Coni Marche Fabio Luna e il presidente Figc Marche Ivo Panichi.

«Siamo molto orgogliosi di quest’incontro, non tutte le città d’Italia possono vantare di avere una società di calcio femminile che è presente in tutte le categorie e in tutti i campionati e non tutte le città possono vantare di aver visto la crescita di questa realtà partendo da una forte base di lavoro volontario – ha affermato Giovanni Zinni–. Non sono nati con una società professionista alle spalle, è tutto merito dei protagonisti che sono qui oggi, ci tengo a ringraziare Silvana Pazzagli per il lavoro svolto in tutti questi anni, affiancata da un Alessio Abram operativo ovunque, e a ringraziare tutte le famiglie che hanno creduto in questo progetto e tutte le giovani atlete che si sono cimentate in questi anni». «La città di Ancona è orgogliosa di voi – ha aggiunto Orlanda Latini –, il calcio femminile è in continua crescita, la società ha avuto un incremento esponenziale. Spero di poter fare progetti insieme per contrastare la violenza di genere».

«Visto il recesso della società che gestisce l’impianto del Dorico – ha spiegato Daniele Berardinelli – ora si rimette in gioco tutto il contenitore dello stadio e sicuramente terremo in considerazione la prima società di calcio di Ancona ma anche questa squadra femminile. I campi di allenamento non bastano mai, dovremo trovare il modo per ristrutturare quelli in uso, come acquisire come Comune i campi Figc e Vallemiano, l’amministrazione si sta impegnando anche su questo». «Un riconoscimento che ci fa felici – ha dichiarato Silvana Pazzagli – e un premio al nostro percorso che dura da ventidue anni. Le difficoltà sono state sempre tante e le protagoniste sono loro, le ragazze, ma anche le loro famiglie. Non ci può essere sport vero e sano se non si coltiva la persona, e questo è il percorso continuo che cerchiamo di fare».