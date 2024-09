Ancona si prepara per la Giornata del bambino. Testimonial la ballerina Sofia Cagnetti

ANCONA – Dopo l’intenso weekend dedicato prevalentemente allo Sport e quindi a bambini e ragazzi, un’altra iniziativa significativa è in programma per domenica prossima 22 settembre.

Dalla collaudata esperienza dell’Associazione “Essere Felici” e dal successo del Festival della Famiglia, che si è svolto al Parco della Cittadella nel mese di maggio, l’amministrazione comunale – Assessorato alla Famiglia – presenta alla cittadinanza una giornata dedicata interamente ai bambini ed alle famiglie: la “Giornata del Bambino”, che si svolgerà domenica 22 settembre, dalle ore 15 alle ore 19, tra piazza Diaz, il viale della Vittoria, nel tratto da piazza Diaz al Monumento ai Caduti, fino ai Laghetti del Passetto.

«Un pomeriggio di festa per le famiglie all’insegna della leggerezza e dalla condivisione con laboratori, giochi, esibizioni. Un variegato programma per attirare l’attenzione di bambini e genitori che potranno trascorrere del tempo insieme divertendosi – dichiara l’assessora alla Famiglia, Orlanda Latini – Come giù presentato per il Festival della Famiglia, il format di mettere insieme associazioni che operano nei diversi settori con il fine di dare servizi e aiuti alle famiglia, funziona. Ottimo riscontro da parte dei cittadini e delle stesse associazioni che hanno la possibilità di farsi conoscere con il loro ventaglio di proposte e di mettersi in contatto tra loro. Ringrazio Monica Picciafuoco dell’associazione Essere felici per l’organizzazione della manifestazione , tutte le associazioni che si sono rese prontamente disponibili, gli operatori economici e gli artisti che allieteranno la festa. Il sostegno alla genitorialità parte anche dal fare feste insieme. Il benessere del bambino deve essere sempre più di interesse pubblico per lo sviluppo della Comunità»

All’evento hanno aderito con slancio associazioni ludoteche, scuole di danza e numerose realtà dedite al sociale, già presenti al festival della Famiglia.

A fianco dell’iniziativa anche il consigliere regionale Marco Ausili che, alla presentazione dell’evento, che si è svolto questa mattina, 16 settembre. «Un’occasione per valorizzare la famiglia, in un periodo di particolare fragilità e bisogno di sostegno».

In piazza Diaz, tra gli ospiti della manifestazione, Sofia Cagnetti, la giovane e seguitissima ballerina anconetana, modello di ispirazione per tante bambine e ragazze, che ha partecipato alla 23esima edizione della trasmissione “Amici” di Maria De Filippi, dedicata ai giovani talenti. Alla sua prima esperienza televisiva, la ballerina frequenta l’Urban Studios di Ancona, sotto la guida della coreografa Daniela Cipollone. Attorno alle 17.00 distribuirà foto e autografi al pubblico. Presente oggi alla conferenza stampa, Sofia si è raccontata con semplicità, nel suo impegno quotidiano per la danza, senza dimenticare la scuola, sorretta dalla passione che la anima fin da piccola. «Da quando avevo 13 anni – ha raccontato – ho capito che dovevo impegnarmi seriamente se volevo riuscire come ballerina e da allora ho cominciato a studiare e ad applicarmi, dando tutta me stessa».

«Sempre a piazza Diaz – ha spiegato Monica Piaccifuoco che ha illustrato il programma- ci sarà un altro ospite, il Mago Claudio che, dalle 16 alle 17 condurrà “Magic Family”; in contemporanea si svolgeranno le esibizioni delle Scuole di Danza e, dalle ore 18. 30, lo spettacolo di chiusura, con un defilè di moda per bambini, con la collaborazione del negozio di abbigliamento Cloe & Tilda, accompagnato dai celebri brani Disney proposti da un altro ospite della manifestazione, la cantante Ilaria Masi».

Lungo il viale della Vittoria fino al Monumento ai Caduti saranno presenti numerose associazioni che intratterranno i più piccoli con laboratori ludici, creativi ed esposizioni di progetti.

Nella zona tra il Monumento e i Laghetti del Passetto sono previsti altri momenti ricreativi, di animazione e sportivi. Si potranno incontrare i pony del Maneggio della Cittadella, assistere alle esibizioni della ASD Ancona Skating, sulla pista di pattinaggio dalle ore 16,00, e della Revolution.

Non mancheranno realtà come La Fondazione Salesi, l’Associazione La Strada di Erm, Unicef, Anfass, Associazione Ragazzi Oltre, Uisp, Cab Stamura, le Patronesse e tante altre con tutti i loro progetti e proposte.

Si ringrazia Food&Drink di Piazza Diaz per la disponibilità degli spazi e dei servizi offerti per l’organizzazione tecnica dell’evento. Inoltre si ringrazia lo chef Elis Marchetti, presente con il suo Food Truck ai Laghetti, per la disponibilità di proporre nel menù, per l’occasione, una merenda per i bambini, in collaborazione ai giovani della cooperativa “Ragazzi Oltre”.