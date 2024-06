Ancona, riaperta anche al pubblico la piscina del Passetto

ANCONA – Riaperta al pubblico da oggi, 1 giugno, e pienamente operativa la piscina del Passetto. Riscaldata da uno splendido sole e accarezzata dal vento, la piscina cittadina di via Thaon de Revel è pronta a riabbracciare gli anconetani che l’hanno sempre eletta come luogo alternativo ai bagni al mare, al Passetto, come punto di ritrovo per tanti sportivi che nuotano o che fanno fitness in acqua, ma anche per tante famiglie che con bambini piccoli spesso preferiscono l’azzurro della piscina a quello del mare proprio per fare bagni in maggiore sicurezza. La piscina del Passetto è da sempre un luogo di ritrovo per tanti anconetani, così come per numerose squadre di pallanuoto che disputano lì i propri allenamenti e le proprie partite di campionato. L’impianto ha riaperto nelle scorse settimane solo per gli agonisti, dopo essere rimasto chiuso per tre mesi, e da stamattina è pronto ad accogliere nuovamente il pubblico per la stagione estiva che si protrarrà per il prossimi tre mesi: lettini e ombrelloni, bar, ma anche corsi di nuoto e di fitness. E, naturalmente, acqua limpida, sole e cielo azzurro, meteo permettendo.

Marco Palanca

«Una riapertura, la nostra, che è un ritorno alla normalità – spiega il responsabile dell’impianto natatorio, Marco Palanca –. Abbiamo riaperto la scorsa settimana con le attività agonistiche, da oggi siamo operativi anche per il pubblico. Siamo aperti tutti i giorni dalle 9 alle 18, martedì e giovedì addirittura dalle 7 del mattino, e sarà così per tutta l’estate. Da metà giugno inizieranno anche tutti i corsi di scuola nuoto rivolti ai bambini e di fitness. Siamo pronti a tuffarci in questa stagione estiva, operativi, sperando che la stagione sia clemente dal punto di vista del tempo. La piscina del Passetto è stata sempre un’alternativa al mare e immaginiamo che continuerà ad esserlo, visto che qui c’è la possibilità non solo di fare una semplice nuotata o di frequentare un corso, ma anche di trascorrere un’intera giornata in piscina con lettini e ombrellone, come una classica giornata al mare. In più, come ogni anno, riproporremo feste di compleanno per bambini durante l’orario di apertura, un’offerta a 360 gradi considerando che c’è anche la possibilità di utilizzare il bar per colazioni e pasti veloci».