Alluvione a Osimo, servono interventi per la messa in sicurezza dell’Aspio

OSIMO – L’alluvione del 18 e 19 settembre ha provocato danni e problemi alla zona dell’Aspio di Osimo. La riunione di ieri sera, lunedì 30 settembre, molto partecipata, è stata organizzata delle Liste civiche da sempre e dal gruppo consiliare Liste Civiche – Su la Testa che hanno voluto incontrare i cittadini del territorio (Aspio, Santo Stefano, San Biagio e Osimo Stazione) per una articolata campagna di ascolto verso una popolazione stremata dalle continue emergenze atmosferiche.

Grande la partecipazione

I cittadini che hanno preso parte all’incontro al bar Life hanno sollevato le problematiche della mancata messa in sicurezza dell’Aspio e degli altri canali, la mancanza di pulizia dal fango, la carenza progettuale dei lavori svolti in via Galilei e Edison, il ritardo infinito per i lavori sull’Aspio a carico della Autostrade spa. Insomma, un carnet di impegni al momento disattesi rispetto ai quali si chiedono interventi, urgenti ed efficaci. Non solo, gli intervenuti hanno chiesto di puntare sulla manutenzione ordinaria continua dei fossati e dell’Aspio, invece che la realizzazione di grandi opere in occasione delle emergenze.

«Occorre fare leva pertanto sulla prevenzione di un territorio sempre più colpito», ha detto il presidente del Consiglio regionale delle Marche Dino Latini, presente all’appuntamento assieme ad Andrea Pesaresi e Arnaldo Ippoliti del “Comitato 16 settembre” che hanno illustrato le finalità del comitato giunto in pochi giorni a oltre 200 adesioni. I residenti hanno segnalato, inoltre, la presenza di arbusti, alberi e altro che ostruiscono il corso d’acqua dell’Aspio che devono essere liberati quanto prima. Il presidente Latini, dal canto suo, ha ricordato gli interventi previsti, i finanziamenti in corso, la previsione dei tempi e ha accolto molte delle richieste avanzate dai presenti. Prossimo appuntamento a Casenuove stasera (1 ottobre) per ascoltare i residenti della frazione in questione, di Villa e di San Paterniano.