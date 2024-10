Serie D: domani la nona giornata con tre derby marchigiani

La Serie D torna in campo dopo il turno infrasettimanale. Domenica 27 ottobre, alle 14:30, si gioca la nona giornata di un girone finora dominato dall’equilibrio, con cinque squadre a condividere la vetta e solo nove punti a separare la capolista dall’ultima.

I DERBY MARCHIGIANI IN PROGRAMMA

La giornata vedrà ben tre derby marchigiani. Fari puntati su Ancona–Recanatese, che un anno fa si giocava in serie C e che oggi rappresenta uno spartiacque per il cammino in campionato delle due formazioni, appaiate a 9 punti ma con un cammino diametralmente opposto. L’Ancona è reduce da tre sconfitte consecutive e la sfida al Del Conero è particolarmente delicata per i dorici. La Recanatese viene invece da tre successi di fila dopo un inizio traumatico, con zero punti dopo le prime cinque giornate. Leopardiani dunque decisamente più in salute, con una difesa sistemata dopo l’arrivo di Bellusci e un attacco prolifico (il migliore del girone insieme alla Samb con 14 gol messi a segno). Le uniche preoccupazioni per mister Filippi sono date dall’infermeria, con Mordini e Ferrante da valutare e Sbaffo ancora out.

C’è poi Vigor Senigallia-Civitanovese (inizio alle ore 15), anche questo un derby con trascorsi in serie C e precedenti importanti. I padroni di casa ci arrivano in un momento di calo (1 punto nelle ultime 4 partite), mentre la Civitanovese ha ritrovato fiducia dopo il brutto passo falso contro il Fossombrone. In settimana la Vigor ha annunciato la rescissione con Alla e l’arrivo di Serigne Diop, classe 2005, già all’opera in Serie D e in C con l’Alcione Milano. Nella Civitanovese tornano a disposizione Esposito e capitan Visciano, esclusi per affaticamento nel turno infrasettimanale.

L’altro derby in programma è quello tra Castelfidardo e Atletico Ascoli. I fidardensi sono tornati da Civitanova con un punto prezioso ma hanno bisogno di una vittoria per abbandonare l’ultimo posto in classifica. L’Atletico Ascoli invece si trova ad un solo punto dalla vetta dopo il successo casalingo contro il Roma City. I bianconeri hanno raccolto finora la maggior parte dei propri punti in trasferta.

LE ALTRE PARTITE

Le capolista Samb e Fossombrone cercano il riscatto dopo il brutto mercoledì infrasettimanale, che ha portato ad entrambe la prima sconfitta in campionato. I rivieraschi vanno in trasferta sul campo dell’Isernia, che mercoledì si è imposta a Sora con un rocambolesco 4-3. Il Fossombrone prova a ripartire in casa contro il Notaresco, dopo lo stop nel derby di Recanati Infine la Fermana, dopo il buon pareggio casalingo contro il Chieti, è attesa da una trasferta insidiosa contro il Roma City, reduce dalla sconfitta di misura contro l’Atletico Ascoli.