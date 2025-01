Scherma, la jesina Elena Tangherlini centra l’oro a squadre con l’Italia in Coppa del Mondo

ANCONA – Medaglia d’oro in Coppa del Mondo nella prova a squadre per la ventiseienne jesina Elena Tangherlini. Le azzurre sono andate fortissimo, nella tappa di Coppa del Mondo a Hong Kong. L’Italia del fioretto al femminile, infatti, ha dominato la competizione a squadre, come già fatto un mese fa a Busan, stravincendo tutti gli assalti – sino al gran finale contro gli Stati Uniti – con Arianna Errigo, Martina Favaretto, Anna Cristino ed Elena Tangherlini. Un trionfo arrivato a poche ore di distanza da due preziose medaglie individuali, l’argento di Martina Sinigalia e il bronzo di Martina Batini.

Nella prova individuale, invece, Elena Tangherlini è uscita agli ottavi contro l’americana Liu perdendo 15-11. La gara a squadre è stata un trionfo: la squadra azzurra in finale ha superato le campionesse olimpiche degli Stati Uniti d’America in un match a senso unico, chiuso con il successo per 45-27. La formazione scelta dal commissario tecnico Stefano Cerioni, e guidata in Asia dai maestri Fabio Galli e Alessandro Puccini, ha avuto un rendimento impressionante, tant’è che nessuna avversaria è riuscita a superare quota 30 stoccate. L’Italia ha esordito negli ottavi di finale con la netta vittoria sulla Gran Bretagna con il punteggio di 45-15. La giornata delle azzurre è poi proseguita con l’affermazione nei quarti di finale sull’Ungheria per 45-24. In semifinale altro match sempre in controllo che ha visto le fiorettiste italiane battere 45-30 la Francia, spalancando così la porta della finale, di nuovo contro le eterne rivali statunitensi. Anche l’ultimo atto è stato a senso unico. Basta guardare i primi tre parziali dell’incontro che valeva la medaglia d’oro per capire l’indirizzo e poi l’evoluzione dell’assalto: Favaretto-Kiefer 4-0, poi Cristino-Scruggs 6-2, e ancora Errigo-Devore 5-3, dunque totale di 15-5 per l’Italia dopo appena un/terzo di match, un margine di vantaggio poi consolidato e incrementato dalle azzurre fino al 45-27 finale, che ha decretato il secondo successo consecutivo nelle prove a squadre del circuito iridato.

Per il fioretto italiano un eccellente biglietto da visita in vista del prossimo appuntamento in calendario, il Grand Prix che si svolgerà tra meno d’un mese a Torino, dove andranno in scena – come in tutte le competizioni del circuito d’élite GP FIE – solo gare individuali a punteggio raddoppiato. Già scattata la prevendita per la giornata clou della kermesse dell’Arena Inalpi, prevista per domenica 9 febbraio, quando si assegneranno le medaglie sia al maschile che al femminile. Benissimo anche il fioretto maschile a Parigi, dove s’è rivisto in pedana anche l’anconetano del Club Scherma Jesi e delle Fiamme Oro, Tommaso Marini, sconfitto al primo turno e ancora alla ricerca della forma dopo la sosta dovuta alla partecipazione a Ballando con le Stelle. «È stato bellissimo rientrare, ora continuerò ad allenarmi per essere di nuovo al top», ha detto l’oro mondiale in carica.