Pallavolo, la Cucine Lube all’assalto della Coppa Italia

Sconfitti in Superlega i cucinieri cercano il pass per la Final Four. In campo anche la A2M con il super derby marchigiano tra Macerata e Fano

CIVITANOVA – Il turno di Santo Stefano in Superlega è stato molto deludente per la Cucine Lube tanto da convincere il DG Cormio ad alzare la voce richiamando i suoi alla massima concentrazione.

Oggi (domenica 29 dicembre) c’è subito l’occasione di rifarsi sfruttando il fattore campo che finora è stato incredibilmente favorevole alla squadra di Medei. A distanza di una settima dal successo netto dei biancorossi sull’Allianz Milano in campionato, il calendario riserva una partita da dentro o fuori tra Cucine Lube Civitanova nei Quarti di Del Monte® Coppa Italia SuperLega. Si gioca alle 18 con l’obiettivo di agguantare una final four che manca da 3 anni al club cucinieri e che è in programma il 25 e 26 gennaio all’Unipol Arena di Bologna. La Cucine Lube ha in bacheca ben 7 Coppa Italia.

Gli uomini di Giampaolo Medei si sono qualificati grazie al terzo posto in classifica al giro di boa, mentre gli ambrosiani hanno terminato il girone di andata in sesta posizione e non hanno quindi beneficiato del fattore campo. Per entrambe le squadre il faccia a faccia coinciderà con l’ultimo incontro dell’anno solare. Poi si ripartirà sempre all’Eurosuole Forum in campionato alle 15.20 di domenica 5 gennaio contro Rana Verona. La vincente tra Lube e Allianz in Semifinale affronterà una rivale tra Itas Trentino e Cisterna Volley che si gioca alle 16. Dall’altro lato del tabellone le sfide riguardano Perugia-Modena e Verona-Piacenza.

Il match tra Civitanova e Milano sarà preceduto da un minuto di ricordo in memoria di Daniele Bagnoli, tra gli allenatori di Club più vincenti del volley italiano e tecnico che ha contribuito a scrivere la storia del volley italiano.

Si gioca anche in A2 maschile con il derby tra la Smartsystem Essence Hotels Fano reduce dal punto ottenuto con Ravenna e in classifica a 20 punti in zona tranquilla e Banca Macerata Fisiomed Macerata caduta a Pineto 3-0 in piena lotta salvezza e alla caccia di 3 punti scacciacrisi. Si gioca a Macerata alle 19. I maceratesi degli ex Castellano e Ferri sono reduci da due sconfitte consecutive fuori casa a Ravenna e Pineto ma, nell’ultima gara casalinga, hanno saputo battere Prata di Pordenone 3-1. Rispetto all’andata, in cui vinse Fano per 3-1, la Banca Macerata Fisiomed potrà contare sull’opposto Niels Klapwijk. Fano invece vive un buon momento con avendo conquistato dodici punti nelle ultime sei partite.

Lunedì alle 19 invece, per la Coppa Italia di A1 Femminile la Megabox Vallefoglia ottava alla fine del girone di andata affronta l’Imoco Conegliano al Palaverde, prima della classifica e che, finora, in 14 partite di campionato ha perso 2 set ed è a punteggio pieno. Inoltre ha dominato il Mondiale per Club in Cina vincendo il settimo titolo consecutivo nelle competizioni nazionali ed internazionali alle quali ha partecipato. In campionato a Pesaro vinsero le venete 3-0 trovando poca opposizione dalla squadra di Pistola che stavolta promette di provarci con tutte le armi a disposizione.