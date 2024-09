Pallavolo, la Megabox Vallefoglia vince il primo derby stagionale

VALLEFOGLIA – La Megabox ha rotto il ghiaccio disputando il primo test stagionale ospitando a Montecchio la Cbf Balducci Macerata che disputerà il campionato di serie A2. Al PalaDionigi il risultato finale del test ha premiato le ragazze di coach Pistola che hanno vinto 3-1 imponendosi nel primo set ai vantaggi, nel secondo di autorità, cedendo il terzo a Fiesoli e compagne ed aggiudicandosi anche il 4’ parziale. La Megabox ha iniziato il match con Kobzar in regia e la neoarrivata Bici opposta. Due novità al centro con la coppia italiana composta da Candi e Torcolacci. In banda l’altra neoarrivata Simon Lee, mattatrice del match e top scorer in diagonale alla campionessa olimpica Gaia Giovannini, De Bortoli libero in campo per tre set prima di lasciare il posto a Feduzzi nel 4’ set. Nel tabellino oltre alla Mvp del match Simon Lee apparsa già in buona forma e capace di esprimere una fisicità e una varietà di colpi importanti, doppia cifra anche per Sonia Candi e per la svizzera Storck che ha disputato la seconda parte dell’allenamento. Nel 3’ set campo anche per l’ex di turno la schiacciatrice mancina Francesca Michieletto in campo prima per Giovannini poi per Lee. Nel 4’ set ha esordito anche la centrale tedesca Camilla Weitzel.

Per la centrale della Megabox Sonia Candi autrice di 11 punti con 4 muri «i nuovi inizi sono sempre particolari, belli carichi di entusiasmo, ma siamo una nuova squadra e abbiamo bisogno di aggiustare via via tutti gli aspetti del gioco» – ha detto. «In questo periodo ci siamo concentrate sul lavoro fisico e in campo abbiamo mostrato un bell’atteggiamento, aspetto sul quale stiamo lavorando molto. Tante cose si metteranno a posto col tempo, ma già abbiamo dimostrato di essere un bel gruppo, la strada che abbiamo intrapreso è quella giusta reagendo ai momenti di calo nel primo set e nel finale del terzo». A sostenere le compagne in tribuna anche Alice Degradi che prosegue il suo percorso personalizzato per rientrare dopo l’infortunio e l’operazione al ginocchio. Prossimo test per le biancoverdi venerdì 13 settembre a Casalecchio di Reno contro le vicecampionesse d’Italia della Savino Del Bene Scandicci.

Buoni riscontri anche per coach Lionetti che si è schierato in campo all’inizio con la riconfermata Asia Bonelli in regia e la nuova opposta Clara Decortes. Coppia mista sia al centro con la certezza Mazzon e la neoarrivata Sara Caruso, mentre in banda l’altro volto nuovo di Valeria Battista in diagonale a capitan Fiesoli, Bresciani libero. Nel dopogara il neotecnico maceratese si è soffermato sugli aspetti positivi «sicuramente era un test che ci aspettavamo difficile, con una serie A1 che ci ha messo in difficoltà ed era quello che volevamo perché dobbiamo comunque capire un po’ i nostri punti deboli. Quindi diciamo che è stato il test perfetto».

Prossimo test per la Cbf Balducci sabato 14 settembre ore 16.00 al Banca Macerata Forum contro la Clementina Volley Castelbellino-Moie di Serie B1.