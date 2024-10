Pallavolo, la Cucine Lube prepara la trasferta di Verona

La spinta dell’Eurosuole Forum è stata fondamentale per i ragazzi di Medei. Per la Yuasa serve anche un pizzico di buona sorte per trovare la prima vittoria in Superlega

CIVITANOVA – Il successo in un Eurosuole Forum davvero amico della Cucine Lube Civitanova che ha spinto la squadra al successo per 3-0, è una boccata d’ossigeno forte per le ambizioni marchigiane in vista della trasferta contro Rana Verona, in programma domenica 20 ottobre ore 16 con live streaming iniziale su Raiplay e prosecuzione in diretta TV su Rai 2.

In classifica i biancorossi hanno al momento 6 punti dopo due vittorie intervallate da una sconfitta esterna, gli scaligeri sono a quota 5 dopo la falsa partenza a Perugia, il successo interno al fotofinish con Cisterna e la prova di forza a domicilio contro Grottazzolina. I cucinieri vogliono mostrare il proprio valore anche lontano dal proprio campo cancellando la prova incolore nell’unica trasferta ufficiale fin qui disputata. I tifosi Predators si stanno organizzando per una trasferta di gruppo a Verona al fine di incitare a più non posso la squadra e caricare a dovere i propri beniamini.

Per Lagumdzija Mvp del match ex di turno, «siamo partiti malino in ognuno dei tre set, ma alla fine siamo sempre riusciti a recuperare. Nei momenti che contavano abbiamo risposto presente, alzando il nostro livello di gioco specialmente con la battuta, e questo è sinonimo di grande mentalità, grande carattere. Un aspetto sicuramente positivo per noi, a maggior ragione se consideriamo che davanti avevamo Monza, squadra tosta, che ha giocato una buona partita. Ora testa alla prossima gara, che ci vedrà impegnati sul difficile campo di Verona».

In linea con le affermazioni dell’opposto anche il centrale Gargiulo: «Avevamo bisogno di una vittoria così, l’abbiamo voluta, l’abbiamo cercata e ci dà tanto morale dopo una batosta come quella di domenica scorsa a Milano che paradossalmente, secondo me, ci è servita per imparare come dobbiamo affrontare determinate situazioni di difficoltà. Contro Monza ci siamo aiutati l’uno con l’altro nelle fasi problematiche. Questo, a mio parere, è l’aspetto che ha fatto la differenza a nostro favore».

La Yuasa Battery continua a perdere giocatori e, contro Verona, oltre a Fedrizzi ha dovuto fare a meno anche di Petkovic, fermatosi in fase di riscaldamento. Coach Ortenzi ha spiegato che «Petkovic prima della partita ha sentito un fastidio, si è fermato perché non riusciva a giocare».

Il calo di tensione più evidente è arrivato nel terzo parziale, dopo quella mancata rimonta nel secondo set, perso sul filo di lana, un po’ come avvenuto a Modena.

«Nel terzo abbiamo fatto tanta fatica in ricezione e nei contrattacchi. Abbiamo toccato tanti palloni a muro, ma in contrattacco c’era tanta fretta, tanti muri subiti, tanta frenesia di fare delle cose che quando siamo in difficoltà non ci vengono. Dobbiamo imparare ad avere più pazienza e ad essere più squadra in quei momenti».

Ora il calendario propone due partite da non fallire per rilanciare le ambizioni salvezza, in casa con Padova e poi in trasferta a Taranto.