Due ori agli Eurojunior: Alessandro Ragaini accende il motore per le Olimpiadi

JESI – Ancora un suggello internazionale per Alessandro Ragaini, che a Vilnius ieri pomeriggio, 7 luglio, ha conquistato la medaglia d’oro ai campionati europei juniores nei 400 stile libero. Dopo l’oro ottenuto come primo frazionista della staffetta 4×200 stile libero il giorno precedente, il quasi diciottenne tesserato Team Marche e Carabinieri ha centrato il successo nei 400 stile libero, una delle sue gare preferite, dopo i 200 stile libero di cui è campione italiano assoluto in carica. Con la giornata di ieri si sono conclusi gli Eurojunior in Lituania. L’Italia ha vinto il medagliere e si è aggiudicata il trofeo della classifica a squadre con 13 ori, 9 argenti e 3 bronzi per un totale di 935 punti. Venticinque medaglie, superate le ventuno dell’edizione di Belgrado 2023 (9-8-4). Gli azzurrini di Marco Menchinelli sono andati a podio con tutte ed otto le staffette: sei volte d’oro e due d’argento. Con la 4×200 stile libero femminile argento anche per la marchigiana della Pool Nuoto Sambenedettese, Elisa Pignotti. Tre le medaglie delle Marche a questi Eurojunior, dunque, le due di Alessandro Ragaini e quella di Elisa Pignotti, a testimonianza dell’ottimo stato di forma che sta attraversando il nuoto marchigiano. Positiva la prova dell’enfant prodige di Castelplanio nei 400, sempre in testa nella seconda metà gara, e poi sul gradino più alto del podio davanti al turco Isik e al tedesco Liebmann. Per Ragaini un 3’47”96 a 1”30 dal suo personale di settembre dello scorso anno che gli era valso l’argento ai Mondiali juniores di Netanya.

«Siamo arrivati a Vilnius a metà campionato europeo, giovedì scorso, in pieno periodo di carico – spiega il suo coach Andrea Cavalletti, tecnico del Team Marche –. Alessandro aveva fatto allenamento normale fino a giovedì, giovedì sera eravamo in Lituania, venerdì allenamento, poi sabato la 4×200 in cui Ale fino ai 150 ha fatto quella che dovrebbe essere la sua gara, e poi questo 400 stile libero. Sono assolutamente soddisfatto del riscontro cronometrico, Alessandro non è nella stessa situazione di altri nuotatori, al momento. Adesso andremo a lavorare un po’ più analiticamente sul 200 stile, che sarà la sua gara a Parigi. A Vilnius la scelta del 400 stile libero è stata fatta insieme al ct della nazionale e dettata soprattutto dal programma degli Europei». «Era l’ultimo europeo juniores insieme ai compagni ed è stato divertente, anche se non l’ho fatto tutto, comunque sono contento delle due medaglie d’oro. Va assolutamente bene così – aggiunge Alessandro Ragaini, in auto con Cavalletti di ritorno dal centro federale di Roma, tappa di rientro dagli Europei –. Adesso il pensiero è solo per le prossime Olimpiadi». L’Italnuoto dovrebbe partire per Parigi il prossimo 24 luglio.