Futsal Serie A, scontro salvezza per l’Italservice Pesaro. Big match Catania-Genzano

PESARO – Proseguire la rinascita o riaffondare nelle sabbie mobili: l’Italservice Pesaro da quale destino è attesa? I biancorossi, dopo un avvio di regular season da dimenticare, sono reduci da due vittorie consecutive. Brillanti e meritate, con Came Treviso e Vitulano Drugstore Manfredonia. Il nono appuntamento di Serie A vede i ragazzi di mister Bargnesi fare visita alla Pirossigeno Cosenza. Un vero e proprio scontro salvezza, fissato sabato 7 dicembre al PalaFerraro di Cosenza.

La contesa, prevista alle ore 18, vede l’Italservice affrontare il fanalino di coda della classifica. Il Cosenza registra un solo punto. Pesaro, in salute ma privo del suo uomo migliore Barichello, squalificato, galleggia in zona playout a quota 7, ma in caso di successo potrebbe, finalmente, respirare aria migliore.

Come conferma Cristopher Wittig, giocatore tedesco arrivato in estate all’Italservice e fresco del suo primo gol in Serie A, messo a referto nella recente vittoria con il Manfredonia: «La prossima partita sarà molto difficile – dice il capitano della Germania -. Anche loro navigano nelle zone basse della classifica, hanno bisogno di punti, come noi, e daranno tutto in casa propria. Dobbiamo restare concentrati, svolgere un buon lavoro difensivo e segnare un gol in più del Cosenza».

Gli anticipi del venerdì

Tre gare si giocano un giorno prima di Cosenza-Italservice Pesaro. Il piatto forte è Meta Catania-Ecocity Genzano: i campioni d’Italia in carica ricevono la visita della vicecapolista. Napoli e Roma non possono sbagliare davanti al proprio pubblico, rispettivamente contro Sandro Abate di Avellino e Vinumitaly Petrarca.

Altre tre gare sabato e il posticipo domenica

Il palinsesto del sabato viene aperto da Active Network-Fortitudo Pomezia, due rivali dell’Italservice in ottica salvezza. Come il Manfredonia, chiamato all’impresa contro la L84 di Torino. La capolista Feldi Eboli accoglie il Benevento, penultimo. Il quadro del nono turno è completato da Came Treviso-Sporting Sala Consilina, unico incontro fissato domenica 8 dicembre.

La classifica di Serie A

Feldi Eboli 20, Ecocity Genzano 19, Napoli 17, Roma 15, Meta Catania 14*, L84 13, Sandro Abate 12, Vinumitaly Petrarca 12, Sporting Sala Consilina 11, Came Treviso 10, Vitulano Drugstore Manfredonia 8, Fortitudo Pomezia 8*, Italservice Pesaro 7, Active Network 5, Benevento 4, Pirossigeno Cosenza 1.