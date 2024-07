Pallavolo, la Cucine Lube lancia la campagna abbonamenti 2024-2025

CIVITANOVA – “Gimme Five” è il titolo della Campagna Abbonamenti 2024-2025 della Cucine Lube che punta a ridare nuovo entusiasmo ai tifosi e all’ambiente. Il successo nei Play Off 5° posto e il pass europeo per la Challenge Cup devono essere un incentivo a credere in un rinnovato progetto tecnico con il ritorno di un figlio prediletto in panchina come Giampaolo Medei, la conferma come vice di Romano Giannini che ha guidato la squadra all’obiettivo europeo e, soprattutto, tanti volti nuovi per lo più giovani, talenti da veder sbocciare e dimostrare di valere questa maglia, questo club e questi tifosi. Sottoscrivere l’abbonamento è sempre un atto di fiducia e le tessere saranno in vendita al botteghino dell’Eurosuole Forum di Civitanova Marche e online sul circuito Vivaticket, con validità per tutti i match interni di SuperLega (Regular Season e Play Off), Volleyball Challenge Cup e Coppa Italia.

Il Direttore Generale della Lube Volley, Giuseppe Cormio, presenta la campagna abbonamenti “Gimme Five”

La prelazione consentirà di mantenere la seduta già occupata nella stagione 2023/24. I posti liberi della precedente annata saranno comunque a disposizione dei nuovi abbonati fin da subito, senza attendere l’avvio della vendita libera. Il diritto di prelazione è valido per tutti settori a eccezione delle gradinate E (Lube nel Cuore gestirà direttamente il proprio settore) e L (ospiti). La Promo “Gimme Five” prevede la promozione per gruppi di cinque persone paganti con almeno una new entry (sia per abbonamenti interi che ridotti). Per attivare i benefici, ovvero uno sconto del 20% a persona, è essenziale che i cinque abbonamenti siano sottoscritti tutti insieme e almeno uno dei cinque tifosi paganti sia un nuovo abbonato.

L’apertura vendita abbonamenti parte oggi dalle 17 di oggi, venerdì 5 luglio, fino alle 12 di sabato 27 luglio. In prelazione fino alle 12 di sabato 20 luglio, dal lunedì al venerdì ore 17-19, sabato 10-12, domenica chiuso. La vendita libera si aprirà ufficialmente alle 17 di lunedì 22 luglio alle 12 di sabato 27 luglio. Il botteghino riaprirà dopo la pausa estiva. Al momento di stipulare l’abbonamento, il tifoso pagante riceverà una ricevuta da riconsegnare al botteghino dell’Eurosuole Forum per il ritiro della tessera stagionale.

GLI ABBONAMENTI prevedono la tipologia VIP (settore B): centralissimo dietro alle panchine. Parcheggio con ingresso riservato e accesso all’Area Hospitality – 650 euro intero. Offerta a 520 euro con Gimme Five. PREMIUM (settori B): centralissimo dietro alle panchine – 500 euro. Offerta con 400 euro promozione Gimme Five. PREMIUM RIDOTTO riservato a Under 18 e Over 65 (settori B): 400 euro. Offerta a 320 euro con promozione Gimme Five. GOLD (settori A – C): laterali dietro alle panchine – 350 euro intero. Offerta a 280 euro con promozione Gimme Five. GOLD RIDOTTO* (settori A – C): 300 euro. Offerta a 240 euro con promozione Gimme Five. TRIBUNA (settori G – H – I): dietro al primo arbitro – 300 euro. Offerta a 240 euro con promozione Gimme Five. TRIBUNA RIDOTTO* (settori G – H – I): 250 euro. Offerta a 200 euro con promozione Gimme Five. GRADINATA: le varie gradinate – 200 euro. Offerta a 160 euro con promozione Gimme Five. GRADINATA RIDOTTO: 160 euro. Offerta a 128 euro con promozione Gimme Five.

Per quanto riguarda il biglietto singolo la società si riserva la possibilità di aumentare i prezzi per le gare di Regular Season con MODENA, PERUGIA, PIACENZA E TRENTO, ma anche per i Play Off Scudetto: VIP: 60 euro PREMIUM: 40 euro intero, 35 euro ridotto*, GOLD: 35 euro intero, 27 euro ridotto*, TRIBUNA: 25 euro intero, 20 euro ridotto*, GRADINATA: 15 euro intero, 10 euro ridotto*