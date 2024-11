Serie D: Chieti-Samb è il big match dell’undicesima giornata

Il calendario propone sfide di alto profilo nell’undicesimo turno di campionato, in programma domenica 10 novembre a partire dalle ore 14.30. Il big match di giornata è quello tra Chieti e Sambenedettese, con le due squadre separate da 2 punti in classifica. La Samb dovrà difendere il primato solitario conquistato una settimana fa, il Chieti proverà a far valere il fattore campo per tentare il sorpasso. Si preannuncia un clima caldo allo stadio Angelini di Chieti, già sold out da diversi giorni. Saranno 4000 mila gli spettatori presenti, con 650 posti riservati ai tifosi rossoblù. Il Chieti non perde dalla seconda giornata, ma finora ha raccolto più in trasferta che in casa. Occhi puntati su Ameth Fall, ex della partita, tra i migliori attaccanti del girone con 5 gol realizzati. Diretta streaming su Virgo Radio, con cronaca di Alessandro Battisti e il giornalista Amedeo Goria inviato speciale a bordo campo.

Vigor Senigallia-Recanatese

Derby ricco di spunti quello che andrà in scena al Bianchelli (fischio d’inizio ore 15). I padroni di casa arrivano da una striscia positiva di tre vittorie consecutive tra campionato e Coppa Italia. L’ultimo successo è arrivato mercoledì con l’exploit sul campo della Sambenedettese. Tutt’altro stato d’animo in casa Recanatese, invischiata a sorpresa nella lotta salvezza. Dopo l’esonero di mister Filippi, in panchina siederà il giovane tecnico Lorenzo Bilò, al debutto con la prima squadra dopo l’esperienza con la Juniores. Per la Recanatese, dopo le sconfitte con Ancona e Castelfidardo, è il terzo derby consecutivo: serve una prova di riscatto per uscire dal periodo di crisi.

Fossombrone-Fermana

Il Fossombrone, reduce da un’importante vittoria contro L’Aquila, torna davanti ai propri tifosi per affrontare la Fermana, ultima in classifica e affamata di punti. Una sfida dal sapore particolare per l’ex Dario Bolzan, ora tecnico della Fermana, che ritrova la piazza dove da giocatore sfiorò la promozione in C2, nella stagione 2009/2010. I padroni di casa puntano a proseguire il buon momento e sfruttare lo scontro diretto tra Chieti e Samb per avvicinarsi al vertice. Per la Fermana, invece, ogni punto è cruciale per risalire da una situazione critica.

Ancona-L’Aquila

E’ la sfida tra capoluoghi di Regione: Marche contro Abruzzo, un tema distintivo di questo girone F. Gli abruzzesi, dopo le dimissioni di Pagliari, saranno guidati in panchina da mister De Feudis, che torna da avversario dopo aver ricoperto il ruolo di vice a Marco Donadel nella stagione 2022/23. Gli abruzzesi sono ancora a secco di vittorie in trasferta, ma potranno contare sul nuovo acquisto Drolè, attaccante ex Fano. Entrambe le squadre cercano continuità, dopo risultati altalenanti: un’occasione per rimanere a ridosso della zona playoff.

Castelfidardo-Notaresco

Sfida salvezza dal peso già significativo. I biancoverdi arrivano carichi dopo due vittorie convincenti: il 3-0 contro la Recanatese in campionato e il 4-1 in Coppa Italia contro la Civitanovese. Il match è fondamentale per entrambe le squadre, divise da un solo punto e attualmente in zona play-out.

Teramo-Civitanovese

Impegno arduo per la squadra di mister Alfonsi. I padroni di casa, secondi in classifica, vantano il miglior ruolino di marcia casalingo, con 13 punti in cinque partite. La Civitanovese, ancora priva di Spagna in attacco e con Esposito non al meglio, è chiamata a un’impresa per strappare un risultato positivo.

Isernia-Atletico Ascoli

Bianconeri in trasferta contro una neopromossa in buona forma, ottava in classifica. I molisani si presentano con un nuovo innesto offensivo, l’argentino Cardozo (il settimo “albiceleste” della squadra), ma restano vulnerabili in difesa con 17 reti subite, il secondo peggior risultato del girone. L’Atletico proverà ad approfittarne per restare nella zona alta della classifica, prima di recuperare la partita contro l’Avezzano, in programma mercoledì 13 novembre.