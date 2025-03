Calcio, Samb inarrestabile: Vigor Senigallia battuta 3-1. Cade l’Ancona, Fossombrone da play-off

Samb ad un passo dalla C. La Vigor indietreggia in zona play-out. Passo avanti del Castelfidardo. Perdono Civitanovese e Recanatese

La Samb vince per 3-1 il derby contro la Vigor Senigallia e mette una seria ipoteca sulla promozione in serie C. Davanti a circa tremila persone dello stadio Bianchelli, di cui circa 1000 provenienti da San Benedetto, la squadra di Palladini va in vantaggio al 9’ minuto con un eurogol di Chiatante, la cui conclusione dai 25 metri si si insacca con l’ausilio del palo interno. Pareggio della Vigor al minuto 31, dopo un’azione insistita di Kone che lancia in profondità Ferrara, bravo a superare con lo scavetto il portiere Orsini in uscita. Ad inizio ripresa il nuovo vantaggio della Samb, con capitan Eusepi che mette a segno il 2-1 dopo la respinta corta di Campani sul tentativo dell’ex Kerjota. La Samb chiude i conti all’87° con Moretti che sigla il definitivo 3-1, complice una deviazione che mette fuori gioco Campani. Risultato troppo severo per la Vigor, che paga alcune leggerezze in fase difensiva. Si complica ora il cammino per la squadra di Antonioli, a +3 sulla zona play-out.

Nell’altro derby di giornata l’Atletico Ascoli espugna il Del Conero per 2-0. La squadra bianconera prende subito in mano le redini del gioco e va in vantaggio al 10’ con un tiro dal limite dell’area di Olivieri che batte il portiere anconetano. Un minuto dopo rischia ancora l’Ancona con Laukzemis che si fa sfuggire la palla, ma gli ospiti non ne approfittano. Ancona che chiude in attacco il primo tempo, senza però rendersi mai davvero pericolosa, anche per l’assenza del bomber Martiniello (inizialmente in panchina, non al meglio della condizione). Gli ascolani si salvano sul palo colpito dall’Ancona con Codromaz, ma poi piazzano il colpo del kappò al 44’ del secondo tempo con Minicucci, che ribadisce in rete dopo la respinta corta di Laukzemis sulla conclusione di Coquin.

Ancona che si allontana dalla zona play-off. Ne approfitta il Fossombrone che vince 3-2 contro il Roma City e consolida il quinto posto in classifica, a +4 sui dorici. Parte subito forte il Fossombrone e si porta in vantaggio al 6’ con Camilloni, che ribadisce in rete dopo la traversa colpita da Casolla sugli sviluppi di un calcio d’angolo. E’ lo stesso bomber Casolla a trovare il raddoppio (15esima rete in campionato) dopo una bella iniziativa di Pandolfi. Roma City che accorcia le distanze al 41’ con Omohonria , che batte Bianchini con un bel diagonale. I padroni di casa ristabiliscono le distanze al 23’ con Pandolfi. Nel finale però si rifà sotto il Roma City che mette a segno il 3-2. Il Fossombrone soffre ma porta a casa i tre punti.

Vittoria pesantissima per il Castelfidardo che batte il L’Aquila con i gol di Braconi e la doppietta di Nanapere. Inutile il momentaneo pareggio di Banegas. I biancoverdi tornano a vincere dopo cinque turni a secco e si allontanano dalla zona di rischio. Passo indietro invece della Recanatese che perde 2-0 a Isernia. Sconfitta anche per la Civitanovese che perde 1-0 a Chieti e vede avvicinarsi pericolosamente proprio l’Isernia, penultimo ma ad un solo punto di distanza dai rossoblù. Chieti in vantaggio al 19’ con Ceccarelli che sfrutta al meglio il pallone invitante di Guerriero al centro dell’area. Nella ripresa la Civitanovese sfiora il pareggio con una doppia occasione clamorosa, sempre con Macarof che per due volte consecutive colpisce la traversa. I padroni di casa falliscono però il raddoppio sprecando un calcio di rigore, ma i ragazzi di Senigagliesi non ne approfittano.

In coda alla classifica, pareggio inutile in trasferta della Fermana per 2-2 sul campo del Sora. La squadra canarina passa in svantaggio ma poi ribalta il risultato chiudendo avanti 2-1 il primo tempo, grazie ai gol di Bianchimano e Sardo. Padroni di casa che pareggiano il conto ad inizio secondo tempo e avvicinano la Fermana all’Eccellenza.

LA CLASSIFICA

Sambenedettese 65, Teramo 56, Chieti 1922 (-1) 51, L’Aquila 50, Fossombrone 44, Ancona 40, Atletico Ascoli 39, Castelfidardo 37, Avezzano 37, Recanatese 36, Vigor Senigallia 35, Sora 33, Termoli 32, Notaresco 31, Roma City 30, Civitanovese 29, Isernia 28, Fermana (-2) 23.