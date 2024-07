Vivi-Amo Montemarciano, entra nel vivo il calendario per l’estate 2024

MONTEMARCIANO – L’amministrazione comunale appena rinnovata negli organi politici ha diffuso recentemente il programma di eventi estivi, comprendente ovviamente le iniziative per i mesi più caldi e con maggiore affluenza turistica. Vivi-Amo Montemarciano Estate 2024, questo il nome del ricco programma degli eventi estivi 2024, si snodava da metà giugno e arriverà fino a metà settembre: unisce momenti aggregativi e letture per bambini con momenti musicali, sagre e appuntamenti culturali.

In calendario il prossimo incontro è quello appunto con le letture per bambini, il 10 luglio alle 18 ai giardini di via Mare Adriatico (zona Gelso) con l’associazione Osiamo; poi il 12 con la commedia dialettale “Orilio, Orilio” della compagnia La Sciabica di Senigallia e la cena a lume di candela del 19 luglio sul lungomare di Marina. La cena in piazza in centro storico è spostata al 21 per poi lasciare il posto all’iniziativa degli Asini Bardasci con i noti “Metti un martedì in via Falcinelli”. E poi ancora altri due appuntamenti con le letture itineranti per bambini (il 24 e il 31, al parco di Casebruciate e al parco Colle Sereno) prima della sagra del pesce e allo spettacolo musicale Canzoni d’a…mare! del 27 luglio con la corale San Cassiano in piazza michelangelo.

Agosto non è da meno, annoverando oltre ad altri appuntamenti come luglio anche alcune novità tra cui la rassegna culturale “Verde e Oro” in centro storico, a palazzo Medi e in piazza Michelangelo; il concerto de “I Tabù”; “agosto in festa” al campo della Gabella con l’Avis Montemarciano e la festa dei Fioli con il comitato carnevalesco al parco Casebruciate del 7 e 8 settembre.

«Un calendario realizzato in sinergia con le associazioni del territorio – ha commentato il neo sindaco Maurizio Grilli – e per il quale abbiamo lavorato in corsa, ereditando parte del lavoro già svolto dalla precedente amministrazione e in particolare dall’ex assessore Lorenzo Seta, che ringraziamo. Per noi è la prima estate al governo del Comune, confidiamo di avere sempre appuntamenti ricchi e interessanti, per i cittadini e anche per chi visita Montemarciano come turista o dai centri vicini».