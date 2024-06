Pesaro Urbino, prevenzione antincendi: il summit in Prefettura per scongiurare gli inneschi

PESARO – Prevenzione degli incendi, il tavolo in Prefettura per programmare tutte le iniziative.

Si è tenuta in Prefettura una riunione presieduta dal Vice Prefetto Vicario Antonio Angeloni, per la programmazione delle iniziative da adottare in occasione della Campagna Antincendio Boschivi 2024, per una più efficace azione di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi e in zone di interfaccia urbano-rurale, nel rispetto delle indicazioni e raccomandazioni diramate con apposita circolare dal Ministro per la Protezione Civile.

Tutti gli Enti che hanno partecipato all’incontro hanno fornito il proprio qualificato apporto nel segnalare le correlate tematiche di maggiore rilevanza e hanno confermato la propria consueta massima disponibilità nella più ampia strategia operativa volta a prevenire e contrastare il rischio di incendi boschivi e di interfaccia nel territorio di questa provincia.

Il Vice Prefetto Vicario, nel sottolineare l’importanza della prevenzione, ha raccomandato il massimo impegno di tutte le componenti del sistema di protezione civile a porre in essere con sollecitudine la rimozione di ogni potenziale causa di innesco e propagazione degli incendi. Infatti la presenza di abbondante vegetazione secca ai margini delle strade provinciali e comunali o nei fondi incolti o a ridosso delle aree antropizzate, unitamente a possibili comportamenti scorretti da parte degli utenti delle strade, costituiscono situazioni di elevato rischio in grado di mettere a repentaglio la pubblica e privata incolumità.

Nel corso dell’incontro si è infine posta l’attenzione sulla fondamentale importanza dell’aggiornamento sia dei piani comunali di protezione civile che del catasto delle aree percorse dal fuoco, necessari a mettere in sicurezza il territorio e a eliminare ogni possibile causa di incendio.



All’incontro hanno partecipato i rappresentanti delle Forze dell’Ordine, dei Vigili del Fuoco, dei Carabinieri Forestali, della Capitaneria di Porto, della Provincia, dell’Ente Parco San Bartolo, dei Comuni di Pesaro, Carpegna, Gabicce Mare e delle Unioni Montane della provincia interessati dalla problematica, il Dirigente della Sezione Polizia Stradale, i funzionari della Struttura Territoriale dell’ANAS, della Rete Ferroviaria Italiana, della Società Autostrade e dei gestori delle reti idriche stradali di Marche Multiservizi e Aset.

Ha partecipato in videoconferenza la responsabile della SOUP del Servizio di Protezione Civile della Regione Marche.