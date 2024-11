Pesaro, stazione di posta per il contrasto alla povertà e la Cappella di San Ubaldo. Mattioli: «Nuovi finanziamenti»

PESARO – Al voto nel prossimo consiglio comunale di martedì 26 novembre, l’ultima delibera di variazione al Piano triennale delle opere pubbliche che entreranno conseguentemente anche nell’ultima variazione del bilancio 2024. Anna Maria Mattioli, presidente commissione Cultura anticipa: «In commissione lavori pubblici è stato illustrato l’iter che ha portato all’individuazione delle opere che beneficeranno di incrementi/nuovi finanziamenti per una rinascita vera e propria. Tornerà al suo splendore e ridonata alla città dopo i lavori di straordinaria manutenzione della copertura – ci riferisce la Presidente della Commissione cultura Anna Maria Mattioli – l’iconica Cappella di San Ubaldo in Largo Terenzio Mamiani, di proprietà comunale, simbolo della nostra storia e luogo commemorativo ai caduti pesaresi di tutte le guerre, che accoglie ancora oggi la tomba di Guidubaldo II Della Rovere e Vittoria Farnese. A questo restauro saranno destinati fondi per 160mila euro, per far tornare questo luogo al dovuto decoro con l’opportunità di inserirlo nei percorsi turistici cittadini. Sul fronte degli interventi infrastrutturali di inclusione e coesione del PNRR per l’apertura della “stazione di posta” – centro servizi per il contrasto alla povertà, punto di accoglienza/ascolto in zona stazione ferroviaria – è stato necessario modificare il quadro economico per 150mila euro in relazione ai maggiori costi rilevati in sede di redazione del progetto esecutivo, per poter concludere l’iter propedeutico alla realizzazione con inizio previsto a Febbraio 2025».

Anna Maria Mattioli (Pd)

L’assessore Pozzi ha riferito inoltre la necessità di ristrutturare l’immobile sito in largo Ascoli Piceno, per riadattare gli spazi, la domotica e l’assistenza a distanza per abitazioni per persone con disabilità con incremento di circa 105mila euro visto il lievitare dei prezzi delle materie prime e i nuovi incarichi progettuali.

«Con la partecipazione al bando dedicato, e successiva aggiudicazione, saranno destinati 767mila e 520 euro per la ristrutturazione con ampliamento della scuola elementare in via Fabbri in località Monteciccardo, con la realizzazione di una mensa per poter attivare anche un doposcuola, e riqualificare anche la corte esterna che potrà veder attuati progetti educativi in ambito ambientale; un luogo importante per l’educazione e l’istruzione che darà risposte agli alunni e alle famiglie di quel territorio. Opere che porteranno una movimentazione importante su tutto il tessuto economico e socio culturale pesarese – conclude Mattioli – ma ancor più, vedremo tornare fruibili importanti luoghi utili alla socialità e alla cultura. Un piano triennale di opere pubbliche “record” per importo e mole di lavori in fase di esecuzione o prossimi ad essere realizzati. Con orgoglio come maggioranza consiliare, rivendichiamo la virtuosità di un Sindaco e una giunta che in termini di tempistiche e rispetto della programmazione imposta a livello governativo sui fondi PNRR, entrano a far parte delle amministrazioni locali più virtuose a livello nazionale, per gli stati di avanzamento dei cantieri pienamente rispettosi delle norme. Approveremo favorevolmente questa delibera che varierà in maniera significativa il Piano triennale delle opere 2024-2026 con importanti progetti socio-culturali».