Pesaro, rotatoria tra Ponte Valle e Valle Tresole. Mattioli: «Ci siamo, via all’iter per la realizzione»

La consigliera Pd annuncia il voto in Consiglio Comunale. «Un'opera richiesta dai cittadini per ragioni di sicurezza e non solo»

PESARO – Rotatoria di Ponte Valle, ci siamo dopo tante richieste dei cittadini.

«Esigenze di sicurezza nella circolazione stradale, le sollecitazioni dei residenti della frazione di Ponte Valle e del quartiere delle colline pesaresi, hanno spinto l’Amministrazione comunale a dare il via all’iter che porterà alla costruzione di una rotatoria all’intersezione tra strada Ponte Valle e Valle Tresole – spiega la consigliera Pd Anna Maria Mattioli – Lo studio di fattibilità della rotatoria aveva evidenziato la necessità di occupare una parte di un terreno privato e una parte dell’area utilizzata da un circolo privato. La disponibilità da parte delle proprietà di cedere a titolo gratuito la superficie complessiva di 622 mq, con iscrizione al modello “B” dei terreni demaniali indisponibili, ha permesso al Comune di Pesaro di avviare tutta l’attività istruttoria».

«Ai tempi del mio incarico di vicepresidente del quartiere 2 – evidenzia Mattioli- mi ero impegnata insieme a tutto il consiglio, per sollecitare la fattibilità della realizzazione di questa importante rotatoria. Andrà al voto in consiglio comunale il prossimo martedì 10 dicembre, e mi esprimerò convintamente a favore della delibera propedeutica che permetterà di inserire nel piano delle opere pubbliche, la rotatoria in località Ponte Valle all’incrocio con strada Valle Tresole, che regolerà il traffico in entrata e in uscita dal quartiere delle Colline, dei borghi di Candelara e Novilara e dal municipio di Monteciccardo, una strada molto trafficata specie negli orari di punta che in passato è stata anche scenario di incidenti con tragiche conseguenze».

Dunque «Visti i pareri favorevoli, gli uffici comunali hanno eseguito gli atti di frazionamento della porzione dell’area che verrà ceduta all’amministrazione a titolo gratuito. Ci è stato ricordato in commissione lavori pubblici dall’assessore Riccardo Pozzi che nella realizzazione dell’opera sperimentale della rotatoria, si era già provveduto ad incrementare l’illuminazione stradale al fine di migliorare la sicurezza che ha favorito la riduzione della pericolosità dell’incrocio. Il Servizio Manutenzioni e Viabilità ha già effettuato uno studio di fattibilità preliminare della rotatoria e ritenuto quindi opportuno procedere all’acquisto dell’area a titolo gratuito e nello stato in cui si trova, senza ulteriori richieste di pareri preliminari considerate le prioritarie finalità di messa in sicurezza dell’attraversamento stradale e la percorribilità in sicurezza. Un altro importante passo avanti per quel luogo – conclude Mattioli – che con la prossima realizzazione della circonvallazione di Santa Veneranda da parte di Società Autostrade, modificherà tutto l’assetto viario mettendo in sicurezza sia i veicoli che i centri abitati interessati».