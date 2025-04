Osimo, al via asfaltature e piani di ristrutturazione comunale

Diversi gli interventi al via a Osimo che si appresta a tornare al voto per eleggere il sindaco

OSIMO – Sono stati avviati nel mese di marzo diversi lavori pubblici nella città di Osimo, come quelli di manutenzione straordinaria delle strade comunali, cantieri che riguardano tra tutti le vie Piave, Cairoli, Agnelli, Montegalluccio, San Giovanni, Montesantopietro, De Gasperi, Pignocco e Costa del Borgo. Tali interventi sono principalmente volti al ripristino di porzioni stradali particolarmente ammalorate per garantirne la fruibilità in sicurezza.

Ristrutturazione dell’immobile in via Santa Lucia

Partiti anche i lavori di ristrutturazione edilizia dell’immobile in via Santa Lucia. L’intervento è cofinanziato dal “Programma Innovativo nazionale per la qualità dell’Abitare (Pinqua)”, cioè un Piano di investimento previsto dal Piano Nazionale di ripresa e resilienza promosso dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili (Mims) per realizzare interventi di edilizia sociale e rigenerazione urbana in tutta Italia. In particolare, l’intervento si inserisce nel programma “N. 471 – R (9) Marche – Rinnova Marche: nove interventi per riabitare i centri storici in qualità urbana e sicurezza”. E’ suddiviso in due lotti e sono stati avviati solo i lavori del lotto 1, che comprendono tutte quelle lavorazioni che garantiscono il rispetto del target primario (nove unità abitative più 660 metri quadri di spazi pubblici) previsto dal finanziamento. Alla fine dell’intervento sarà stata riqualificata un’area del centro storico e messi a disposizione della cittadinanza noveunità abitative in grado di ospitare piccoli nuclei familiari.

Piano di emergenza comunale

Con deliberazione del commissario prefettizio con i poteri del Consiglio comunale, è stato poi approvato il piano di emergenza e protezione civile. Il Piano rappresenta una sintesi coordinata degli indirizzi per la pianificazione d’emergenza e fornisce uno strumento di lavoro flessibile secondo i rischi presenti nel territorio comunale, delineando, inoltre, un metodo di lavoro semplice nell’individuazione e nell’attivazione delle procedure per coordinare con efficacia la risposta di Protezione Civile di fronte ad una calamità. In sintesi, il Piano descrive nella prima parte l’inquadramento del territorio comunale, sia in termini amministrativi e demografici, sia orografici, meteo−climatici ed idrografici e illustra gli edifici e le opere infrastrutturali di valenza strategica e le reti delle infrastrutture e dei servizi essenziali. Descrive tutti gli scenari di rischio che interessano il comune, delineando le aree a maggior pericolosità del territorio ed infine il modello di intervento. In questa ultima parte viene descritta in particolare l’organizzazione della struttura comunale di protezione civile, del centro operativo di coordinamento comunale (Coc) e le aree e le strutture di emergenza presenti nel territorio. Infine vengono delineate le procedure operative: la determinazione delle azioni che i soggetti partecipanti alla gestione dell’emergenza dovranno porre in essere per fronteggiarla. Il Piano è stato presentato agli enti interessati, alle associazioni di volontariato e ai responsabili delle funzioni del Comune di Osimo giovedì 17 marzo.

Palascherma

Da ultimo il 28 febbraio è pervenuto al protocollo del comune l’accordo sottoscritto tra Sport e Salute spa e il Comune di Osimo con il quale le parti si impegnano cooperare – ciascuna nell’ambito delle proprie finalità istituzionali – per la realizzazione della nuova palestra multidisciplinare per lo sport scherma e arti marziali alla Vescovara. Sport e Salute autorizza quindi l’ente beneficiario a realizzare l’intervento con risorse a valere sul Fondo per un importo massimo di un milione e mezzo di euro mentre il Comune si impegna a stanziare a titolo di compartecipazione la restante parte necessaria per il completamento dell’intera opera.