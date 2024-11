A Pesaro l’incontro “Costruire ponti tra scuola ed impresa per costruire il futuro”

PESARO – In preparazione alla 15esima edizione del PMI DAY, la Giornata Nazionale delle Piccole e Medie Imprese, che quest’anno sarà il 22 novembre, Confindustria Pesaro Urbino promuove un incontro, aperto a docenti e responsabili aziendali, per conoscersi e per cogliere insieme le opportunità proposte per lavorare insieme. Il titolo dell’incontro è proprio. Questo il titolo, “Costruire ponti tra scuola ed impresa per costruire il futuro” e si svolge oggi, lunedì 11 novembre 2024 dalle 14.30 alle 16.30 al Cte Square – Casa delle Tecnologie Emergenti di Pesaro (in via G. Della Rovere, 13 – Terzo Piano).

Cte Square è un luogo, una “piazza” tecnologica, che più di altri è espressione tangibile dell’importanza di unire le forze facendo rete per la crescita del territorio e di cui sarà possibile scoprire le potenzialità di supporto all’innovazione per scuole ed imprese, specie in questo contesto di cambiamento costante. «Scuola ed impresa rappresentano due realtà indispensabili della società che possono proficuamente dialogare e confrontarsi tra loro, partendo dalla reciproca conoscenza. Fondamentale dunque che i soggetti che animano le rispettive realtà abbiano occasioni di incontro e possano scambiarsi punti di vista e idee progettuali per far funzionare le tante collaborazioni possibili», spiega Confindustria Pesaro Urbino.

A questa iniziativa seguirà, come anticipato, il PMI DAY, l’iniziativa organizzata da Piccola Industria per far conoscere alle nuove generazioni il mondo dell’impresa e le opportunità che può offrire ai giovani, attraverso incontri e visite guidate nelle aziende associate. «Con il PMI DAY si rivolge l’invito a incontrare l’impresa e i suoi protagonisti, gli imprenditori e i loro collaboratori che ogni giorno mettono in campo energie, passione e capacità per creare prodotti e servizi di eccellenza e nuove opportunità di sviluppo, di occupazione e di benessere per tutti», spiega l’associazione degli industriali.