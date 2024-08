Pesaro, il campo da calcio di Vismara? La domotica per l’irrigazione e l’illuminazione

PESARO – Campo di Vismara, la domotica guiderà l’irrigazione del manto verde e il controllo dell’illuminazione.

Sono iniziati i lavori per la riqualificazione straordinaria dell’impianto sportivo di via Liri e la sua messa in sicurezza attraverso la pulitura e la sistemazione del fosso della Badia. Circa 700mila euro (risorse comunali e del bando “Sport e Periferie”) sono i fondi messi in campo per la riqualificazione straordinaria dell’impianto sportivo di via Liri, realizzati dalla ditta Professionisti Del Paesaggio Srl, che prevedono: la sistemazione dell’area di gioco con il rifacimento del campo da calcio a 11 e di quello da calcio a 5, l’installazione di pannelli fotovoltaici sulla copertura e altri interventi di efficientamento energetico come la creazione di un nuovo impianto di scarico per il recupero delle acque meteoriche dell’edificio, la creazione di un impianto di domotica d’irrigazione e illuminazione per migliorare l’efficienza energetica e la gestione del campo, la sistemazione degli spogliatoi. Tre i mesi di lavoro previsti che ci si augura possano essere ridotti, per l’impianto e un nuovo campo da gioco che potrà ospitare campionati della FiGC fino alla categoria Eccellenza.

«Un doppio intervento strategico che consentirà di rigenerare, contenere e difendere una delle aree di Vismara più colpite durate l’alluvione del 2023, tra le più fragili della città in caso di maltempo», hanno ricordato il sindaco Andrea Biancani, l’assessora alle Manutenzioni e allo Sport Mila Della Dora e quello alle Nuove Opere Riccardo Pozzi, durante il sopralluogo al cantiere.

«Abbiamo chiesto che il campo venga riconsegnato alla società entro il prima possible , Lavoreremo tutti al massimo per ridare alla città un luogo in cui si diffondono i valori sani dell’inclusione, della socialità, di crescita e del rispetto, che conta 200 tesserati al quartiere ».

Sono 40mila, quelli invece destinati alla sistemazione del fosso della Badia, che prevede: «L’intera pulitura del fosso di Vismara, con l’innalzamento dell’argine nel tratto in prossimità del campo. Un’azione di prevenzione, che permetterà anche di mettere in sicurezza il campo da calcio e le attività limitrofe, necessaria per garantire la sicurezza del territorio e dei cittadini e per fronteggiare al meglio gli eventi climatici, sempre più estremi», un tema sul quale il sindaco Andrea Biancani ha spinto dal primo minuto del suo insediamento, indirizzando alla manutenzione dei fossi 170mila euro indirizzando in poche settimane.